Returnal: Neuer Story-Trailer erschienen

Heute ist ein neuer Story-Trailer für den kommenden Third-Person-Shooter Returnal veröffentlicht worden. Der Titel erscheint exklusiv für die Playstation 5 am 30. April 2021 und soll ein düsterer Science-Fiction-Actionthriller werden, welcher Action und Roguelike-Elemente mit einer filmisch erzählten Geschichte verbindet.

Das Spiel handelt von Selene, einer Astronautin, welche einem mysteriösen Übertragungssignal gefolgt ist und dabei auf dem Planeten Atropos mit ihrem Raumschiff abstürzt. Während sie die fremde Welt erkundet, entdeckt sie neben den Ruinen einer antiken Zivilisation auch diverse seltsame Leichen und muss feststellen, dass sie nicht allein ist. Auf dem Planeten wimmelt es von angriffslustigen Kreaturen und Bedrohungen, die von den früheren Bewohnern dieser Welt zurückgelassen wurden.

Natürlich steuert ihr in dem Spiel Selene und während eurer Expeditionstour seid ihr gezwungen, euch zu verteidigen und wichtige Ressourcen zu sammeln, um zu überleben. Solltet ihr dabei sterben, ist das Spiel allerdings nicht zu Ende, sondern beginnt erst richtig. Denn nach eurem Ableben erwacht ihr Sekunden vor dem Absturz aufs Neue im Cockpit eures Schiffs. Nach dem Verlassen der Absturzstelle werdet ihr aber feststellen, dass sich die Welt verändert hat, wodurch sich auch der Weg zum Übertragungssignal mit jedem neuen Zyklus ändert. Bei euren wiederholten Erkundungsgängen werdet ihr immer wieder auf eure eigene Leiche treffen. Diese Leichen können sowohl Projektionen anderer Spieler als auch Audiologs enthalten, die von anderen Versionen von Selene zurückgelassen wurden, an die sie sich allerdings nicht erinnert. Die Projektionen zeigen die Tode anderer Spieler in Returnal, wobei ihr bei jedem entscheiden könnt, ob ihr die Leiche plündert oder den verstorbenen Spieler rächen wollt. Dadurch werden allerdings unterschiedliche Ereignisse ausgelöst, welche den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen.