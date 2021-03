Stubbs the Zombie: Remaster-Version erschienen

PC Switch 360 XOne PS4 MacOS andere

Aspyr Media hat eine Remaster-Fassung von Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse veröffentlicht. Anders als in vielen anderen Spielen sind die Untoten nicht eure Feinde, sondern ihr schlüpft selbst in die Moderhaut des Wiedergängers Stubbs und fallt im Jahr 1959 in die Stadt Punchbowl ein. Im schwarzhumorigen Action-Adventure mampft ihr unter anderem Hirne, verwandelt Städter in Zombie-Lakaien oder steuert Feinde mit eurer abgetrennten Hand fern.

Da es bei allem Humor doch nicht an Gewalt fehlt, erschien das Original 2005 nie offiziell in Deutschland. Das Remaster ist dagegen ganz regulär hierzulande erhältlich. Stubbs the Zombie kostet digital auf PS4 und Xbox One 19,99 Euro, auf Steam und GOG 16,79 Euro (GG-Partnerlink) und auf Nintendo Switch 16,50 Euro.