Hell Let Loose: Weltkriegsshooter kommt 2021 auf PS5 und Series X/S

Aus einem Finanzbericht des Publishers Team17 geht hervor, dass der Weltkriegs-Online-Shooter Hell Let Loose (im Spiele-Check) im Jahr 2021 auch auf den Nextgen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Bisher ist das Spiel lediglich via Steam im Early-Access-Programm erhältlich. Wie ebenfalls aus dem Bericht hervorgeht, wird der finale Release ebenfalls in diesem Jahr erfolgen.

Hell Let Loose hebt sich vor allem dadurch von Genre-Kollegen ab, dass es gänzlich auf Fortschrittssysteme verzichtet – ähnlich wie Counter-Strike. Ihr erhaltet also mit fortschreitender Spielzeit keine besseren Waffen oder andere Boni. Stattdessen liegt der Fokus der Entwickler auf realistischen, Squad-basierten Gefechten.