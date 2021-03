PM: Die perfekten Einstellungen für euren DualSense-Controller (Sony Playstation Blog)

PS5

So geht Immersion: Mit dem DualSense-Controller taucht ihr noch tiefer ins Geschehen ein und erlebt euer Lieblingsspiel dank innovativer Features so intensiv, wie noch nie zuvor. Neben dem intuitiven Layout, der neu gestalteten Lichtleiste, Touchpad, Headset-Anschluss, Create-Taste und einem eingebauten Lautsprecher, verfügt der DualSense über weitere, einzigartige, Funktionen:

Anstatt der herkömmlichen Rumble-Motoren, arbeitet ein leistungsfähiger Doppelantrieb im Innern des DualSense-Controllers und sorgt für dynamische Vibrationen. Ihr fühlt so deutlich den Rückstoß einer Waffe oder spürt den Unterschied, ob ihr mit eurem PS-Boliden über Asphalt oder Waldboden rast.

Mit eine der ganz großen Neuerungen sind die adaptiven Trigger, die je nach Spielsituation einen mechanischen Widerstand leisten. Das Spannen eines Bogens, der Druck aufs Bremspedal bei heißen Rennen oder die Simulation einer Ladehemmung: Ihr spürt eure Interaktionen mit dem Spiel und das sorgt für eine enorme Authentizität.

Das eingebaute Mikrofon lässt sich nicht nur zum bequemen Chatten nutzen, sondern auch perfekt in das Spiel integrieren. Das für PS5-Besitzer kostenlose Astro’s Playroom ist ein Paradebeispiel für den innovativen Einsatz der coolen Features.

Die Grundeinstellungen für die Lautstärke des eingebauten Lautsprechers, Helligkeit der Controller-Leuchten, Vibrationsintensität und Intensität des Trigger-Effekt legt ihr in den [Einstellungen] – [Zubehör] – [Controller] fest. Standardmäßig ist bei allen Einträgen die höchste Stufe voreingestellt, das garantiert euch in den allermeisten Fällen das beste Spielerlebnis.

Spielt ihr gerne kompetitive Shooter, ist es möglicherweise keine schlechte Idee, die Intensität des Trigger-Effekts etwas zurückzunehmen. In Multiplayer-Spielen geht es meist um Schnelligkeit und der Widerstand beim Drücken des Abzugs kann euch wertvolle Zehntelsekunden kosten. Den Effekt stellt ihr einfach nach Wunsch in den [Einstellungen] ein.

Nicht nur in den PS5-Systemeinstellungen lässt sich der DualSense-Controller anpassen, in den meisten Games könnt ihr zusätzlich Feature-Feintuning vornehmen. Welche einzigartigen Funktionen unterstützt werden und welche Einstellungen garantiert für ein immersives Spielerlebnis sorgen, möchten wir euch am Beispiel einiger aktueller und kommender PlayStation-Hits zeigen.

Wenn ich euch im aktuellen Call of Duty: Black Ops Cold War pflichtbewusst zum Dienst meldet, dürft ihr euch auf eine geniale Umsetzung der DualSense-Features freuen. Beim Drücken der L2-Taste spürt ihr am Widerstand die Schwere der ausgerüsteten Waffe und beim Abfeuern liefert der R2-Taste einen deutlichen und realitätsnahen Druckpunkt. Ob ihr mit einem Scharfschützengewehr oder einer schweren Shotgun unterwegs seid, das macht schon einen deutlichen Unterschied.

Von der individuellen Tastenbelegung, Stick-Empfindlichkeit bis zum Tausch der L- und R-Tasten, lässt sich der Shooter perfekt an eure Bedürfnisse anpassen. Stört euch der Widerstand der haptischen Trigger im Multiplayer-Teil des Spiels, reduziert die Intensität oder deaktiviert den Effekt komplett.

Als namenloser Held erwartet euch in Demon’s Souls ein ebenso legendäres wie brutal herausforderndes Abenteuer, in dem an jeder Ecke eine tödliche Gefahr lauert, die euch zügig einen Bildschirmtod beschert. Und von den epischen Bossbegegnungen wollen wir garnicht erst anfangen.

Wenn ihr spüren wollt, wie ein Zauberspruch in euren Händen pulsiert oder euer Schild unter einem Hieb erzittert, dann nutzt den Trigger-Effekt und stellt den Vibrationsmodus auf „Immersiv“ und seht zu, dass die Vibrationsstärke. auf vollem Anschlag steht. Und vergesst nicht den Controller-Lautsprecher-Modus für die Extraportion Gänsehaut zu aktivieren.

In dem kommenden Actiontitel Deathloop der französischen Arkane Studios sollt ihr aus einer Zeitschleife entkommen. Gar nicht so einfach, wenn es auf der Insel Blackreef vor feindseligen Zeitgenossen, die euch allesamt nach dem Bildschirmleben trachten, nur so wimmelt. Kurz gesagt: Ihr verbringt eure Zeit mit planen, ballern, sterben und immer wieder einen neuen Anlauf starten.

Neben einer umfangreichen Individualisierung des DualSense-Controllers, wird ausgiebig von den Möglichkeiten der neuen Features Gebrauch gemacht. Jede Waffe – und davon gibt es viele im Spiel – fühlt sich einzigartig an. Kommt es zu einer Fehlfunktion der Knarre, blockiert der Trigger auf halber Strecke und signalisiert so frühzeitig, dass ihr jetzt schleunigst aus der Schusslinie huschen solltet. Ebenso immersiv sind Oberflächentexturen beim laufen, springen oder klettern voneinander zu unterscheiden und aus dem Lautsprecher ertönt das Pfeifen der Kugeln, die euch mitunter nur sehr knapp verfehlen.

Auch bei FIFA 21 solltet ihr unbedingt auf die neuen DualSense-Features achten, wenn ihr die Tastenbelegung frei nach euren Vorlieben angepasst habt. Sonst verpasst ihr noch echte Immersion auf dem virtuellen Rasen, die erheblich zur Authentizität beiträgt. Die adaptiven Trigger zeigen euch mit wachsendem Widerstand bei Sprints an, wenn euer Spieler so langsam ernste Erschöpfungszustände zeigt. Das haptische Feedback des Controllers spürt ihr besonders, wenn ihr bei einer unsportlichen Blutgrätsche einen Gegner fies umsäbelt. Dann vibriert es erheblich stärker in euren Händen, als wenn ihr nur einen kleinen Rempler provoziert.

Insomniacs imposantes Netzschwinger-Abenteuer mit dem neuen Spider-Man Miles Morales könnt ihr völlig frei anpassen. Greift entweder auf ein Standard-Tastenlayout zurück oder belegt wirklich jede Eingabe, inklusive der zahlreichen Kombos, ganz nach euren Vorstellungen und Vorlieben.

Die DualSense-Features passt ihr ebenfalls in den Spieleinstellungen an. Schön: Nutzt ihr die Vibrationseinstellung „Barrierefreiheit“, bekommt ihr auch bei Sammelobjekten, Rätseln, der Verfügbarkeit eurer Spezialkräfte und der Anzeige des Gefahrenradius eine haptische Rückmeldung.

Sterben als Spielprinzip: In dem PS5-exklusiven Shooter Returnal von Housemarque müsst ihr sterben um zu überleben. Ihr übernehmt die Rolle der Protagonistin Selene, die auf einem fremden und feindseligen Planeten in einem Kreislauf aus Sterben und Wiederbelebung gefangen ist. Das Roguelike liefert euch bei jedem Versuch veränderte Umgebungen und Gefahren, auf denen ihr auf eurer Erkundungsmission stoßt.

Ebenso innovativ wie das Spielprinzip, werden auch die einzigartigen Features des DualSense-Controllers in das Geschehen eingebunden. Fein abgestimmte Vibrations-Effekte lassen euch die Untergründe und Gefahren der Alien-Umgebung im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erfahren. Dazu kommt ein Trigger-System, das es so noch nicht gegeben hat. Drückt ihr die L2-Taste nur zur Hälfte, wird ein Zoom-Modus aktiviert, mit dem ihr die Gegend genau absuchen könnt. Drückt ihr den Trigger vollständig durch, landet ihr wie gewohnt im Zielmodus für eure Waffen.

Die nicht nur optisch beeindruckende Rallye-Simulation WRC 9 setzt auf vollständige Individualisierung der Steuerung. Zahllose Option des Rallyesports, von der Reifenlast bis zur Kollisions-Vibration, lassen sich an eure Bedürfnisse und Vorlieben akribisch anpassen. Aktiviert auf jeden Fall die „Haptische Rückmeldung“ und experimentiert im Abschnitt „Vibration“ mit den Feineinstellungen. Ihr werdet jeden Hubbel auf der Piste, den Wechsel des Untergrunds, das Aufheulen des Motors oder den Widerstand des Bremspedals bis in die letzte Faser eures Körpers spüren. Realistischer werdet ihr keine virtuelle Rally fahren können.

Nicht nur optisch haben PS4-Hits wie God of War oder The Last of Us Part II ein starkes Upgrade auf PS5 bekommen, beide Spiele unterstützen auch das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers. Das bedeutet ein Schuss oder der gezielte Wurf mit der Axt des Götterschlächters spürt ihr noch mal so gut. Ein Grund mehr, sich mit Kratos oder Ellie (erneut) auf ein atemberaubendes Abenteuer zu begeben.