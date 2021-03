PM: Crimson Heist, die neueste Saison von Rainbow Six Siege beginnt heute (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Rainbow Six - Siege ab 14,25 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

An alle Operator. Das Team bei Ubisoft möchte euch ein Update zur neuesten Saison in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege geben. Bitte weiterlesen.

Operator und willkommen bei Saison 1 im 6. Jahr von Rainbow Six Siege: Crimson Heist. Wir möchten euch eine kurze Übersicht darüber geben, was ihr vom neuesten Spiel-Update erwarten könnt, welches ab heute für PS4 und PS5 verfügbar ist. Wir sehen uns dabei nicht nur den neuen Operator sowie die überarbeitete Karte an, sondern haben auch noch Details zum bevorstehenden Gratis-Wochenende im Gepäck.

Video abspielen

Zunächst einmal wollen wir euch den neuesten Operator im Spiel vorstellen: Flores. Dieser brandneue Zugang zum Team Rainbow aus Argentinien fährt tagsüber mit seinem eigenen Food-Truck durch die Straßen und begibt sich– was noch viel wichtiger ist– nachts auf diebische Raubzüge.

Flores nennt einen ferngesteuerten Sprengsatz sein Eigen: Diesen kann er vor sich platzieren und dann damit für eine begrenzte Zeit über die Karte fahren. Nach Ablauf des Timers (oder auf Wunsch auch früher) wird der Sprengsatz scharf und kugelsicher gemacht und beginnt einen kurzen Countdown, der in einer fulminanten Detonation endet. Flores ist außerdem mit einem AR33 und einem SR-25 bewaffnet.

Wenn ihr den neuesten Rekruten von Team Rainbow optimal nutzen wollt, müsst ihr clever vorgehen. Dank seiner Fähigkeit ist er ein starker Support-Operator, der am besten aus den hinteren Reihen agiert. Er kann ausgezeichnet Gebiete kontrollieren und den Feind fernhalten sowie befestigte Räume säubern. In Rainbow Six Siege gewinnt jedoch niemand allein– das gilt besonders für Flores. Während er seine Drohne steuert, ist er besonders verwundbar. Ihr müsst euch also darauf verlassen können, dass euch eure Teamkameraden beschützen.

Oh, und seid besonders vorsichtig, wenn Mozzie oder Mute im feindlichen Team sind. Ihr wollt doch nicht, dass eurem ferngesteuerten Sprengsatz etwas zustößt, oder?

Außerdem haben wir der Grenze-Karte eine Generalüberholung spendiert – der Innenbalkon verbindet jetzt die östliche Treppe mit dem Pausenraum. Das WC wurde ebenfalls erweitert und ist jetzt mit den Kassen verbunden. Die Karte bietet eine neue, herausfordernde Umgebung. Einige Zugangspunkte sind jetzt blockiert, weniger Wände können durchbrochen werden und im Außenbereich befindet sich eine neue Treppe.

Rainbow Six® Siege Ultimate Edition

Jetzt kaufen €89,99

Wenn ihr eure Freunde für die intensiven Multiplayer-Häuserkämpfe in Rainbow Six Siege begeistern wollt, ist jetzt dafür die beste Zeit. Stellt eure Truppe zusammen und ladet sie ein, vom 18. bis zum 24. März kostenlos mitzuspielen. An der kostenlosen Testversion können alle teilnehmen. Es gibt also keinen Grund, es nicht zu tun.

Aus technischen Gründen müsst ihr zur PlayStation 4-Version von Rainbow Six Siege wechseln, wenn ihr das Spiel kostenlos auf PlayStation 5 spielen wollt. Dazu müsst ihr auf der Rainbow Six Siege PSN Seite nur das 3-Punkte-Symbol auf eurer PlayStation 5 anwählen und dann „PS4 | Vollversion | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ auswählen.

*In Deutschland ist eventuell eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft für das Testwochenende erforderlich.