PM: THE CREW 2 STAFFEL 2 EPISODE 1: THE AGENCY AB MORGEN IM KOSTENLOSEN UPDATE VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Düsseldorf, 16. März 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass The Crew 2 Staffel 2 Episode 1: The Agency, das neueste Update des Open-World Motorsportspiels von Ubisoft, ab morgen auf Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation®4, PlayStation®5, Epic Game Store, Steam und Ubisoft Store auf Windows PC, Stadia und Ubisoft+*, dem Ubisoft-Abonnementdienst, spielbar ist. Der Trailer zu The Agency kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit. In Episode 1: The Agency arbeitet die TV-Produktionsfirma, Motorflix, an einer neuen Fernsehserie. Spieler:innen besetzten die Rolle eines Mitglieds einer geheimen internationalen Spionageorganisation und müssen die bösen Pläne des Erzfeindes „The Shadow“ aufhalten. Episode 1 stellt einen neuen Spielmodus vor. Im Stunt-Modus müssen Checkpoints im Zeitlimit erreicht werden, während so viele Stunt wie möglich ausgeführt werden müssen, um den Score zu erhöhen. Zudem erscheinen neue Fahrzeuge, Herausforderungen zum LIVE Summit sowie Cabrios, die zum ersten Mal in The Crew 2 verfügbar sind. Dazu zählen der Porsche 911 Speedster (Street Race) und der BMW Z4 M40i (Street Race). Mit Episode 1: The Agency erscheint ein brandneuer Motorpass, ein optionales vielstufiges Belohnungssystem, das kostenfreie und Premium-Belohnungen beinhaltet, darunter der Jaguar F-Type SVR Coupe Professional Edition 2017 (Street Race) oder der Jaguar E-Type Series 1 Roadster 1961 (Street Race). Insgesamt sind 11 der Belohnungsstufen kostenfrei, darunter auch der Bentley Mulliner Bacalar 2020 (Street Race). Das dritte Jahr von The Crew 2 führt ein neues saisonales System ein, das sich rund um die fiktionale Firma Motorflix abspielt. Diese TV-Produktionsfirma ist bekannt für ihre actionreichen Motorsport-Clips. Spieler:innen werden dabei angeheuert, eine Rolle in verschiedenen saisonalen Fernsehserien zu spielen. Jede Staffel dauert vier Monate und besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Episoden, die jeweils zwei Monate andauern. The Crew 2 Staffel 2führt 25 neue Fahrzeuge, neue Prestige-Objekte, wie Dach-Lichtleisten und Aero-Reifen ein.

Weitere Informationen zu The Crew 2 gibt es unter thecrewgame.com auf Facebook, Twitter und unter #TheCrew2 Die neuesten Informationen zu The Crew 2 und weiteren Ubisoft-Spielen gibt es unter: news.ubisoft.com Aktuelle Angebote zu The Crew 2-Inhalten und weiteren Ubisoft Videospielen gibt es im Ubisoft Store unter: store.ubi.com/de/home

ABOUT THE CREW® 2 Developed by Ubisoft Ivory Tower, a studio based in Lyon, France, The Crew® 2 lets players experience the thrill of the American motorsports spirit inside a fully redesigned USA. The game’s playground pushes physical boundaries to let driving and open world fans test their skills in nonstop competition and exploration. From coast to coast, drivers can explore America and compete to become the greatest motorsports champion by collecting a wide variety of exotic cars, bikes, boats and planes, and dominating the motorsports scene on the land, on the water and in the air. They can find challenges and inspiration among four different motorsports families: street racing, off-road, pro-racing and freestyle, and will be given a broad set of options among a wide selection of vehicle types.