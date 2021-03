PM: Das neue Xbox Wireless Headset ist ab sofort erhältlich (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Das neue Xbox Wireless Headset ergänzt das Angebot an Zubehör für Xbox und ist ab sofort weltweit erhältlich. Die erstklassige Audio- und Chat-Performance sowie das komfortable und intuitive Design stehen im Mittelpunkt und bieten Dir ein einzigartiges Erlebnis, das sich an Deine Bedürfnisse anpasst – ein Quantensprung im Bereich des mittleren Preissegments. In der neuesten Folge des Xbox Podcasts mit Erik Garcia, dem Product Lead des Xbox Wireless Headsets, erfährst Du mehr über die Funktionen des Headsets.

Das Xbox Wireless Headset ist ab sofort in 30 Märkten weltweit verfügbar, weitere folgen im Laufe des Jahres. Um mehr über die Verfügbarkeit zu erfahren, besuche Xbox.com oder wende Dich an den Händler Deines Vertrauens.

Bis zum 30. September 2021 nutzt Du im Rahmen einer limitierten Aktion Dolby Atmos für Kopfhörer auf allen Xbox Wireless Headsets. Der Vorteil für Dich: Du erfährst ein noch intensiveres Spielerlebnis mit punktgenauer Audiopräzision und kristallklarer Klangqualität, um selbst die subtilsten, aber dennoch spielentscheidenden Geräusche einzufangen. **

Die Aktivierung von Dolby Atmos für Kopfhörer erfordert nur zwei Schritte:

1) Schließe das Xbox Wireless Headset an Deine Konsole oder Deinen Windows 10 PC an.

2) Lade Dir die Dolby Access App herunter und öffne sie.

Auf der App-Ladeseite erhältst Du bei der Bestätigung am unteren Rand des Bildschirms die Benachrichtigung: Dolby Atmos für Kopfhörer ist einsatzbereit. Überprüfen kannst Du den Xbox Wireless Headset Test-Countdown in der oberen rechten Ecke des App-Startbildschirms.

Das Xbox Wireless Headset ist ab sofort zum Preis von 99,99 Euro erhältlich. Alle weiteren Informationen zur Verfügbarkeit und den Funktionen erhältst Du bei dem Händler Deines Vertrauens oder im Microsoft Store.

* Die Akkulaufzeit variiert erheblich mit dem Abstand zur Konsole, zusätzlichem Zubehör, der Nutzung und anderen Faktoren. Die Tests wurden von Microsoft mit Vorproduktionsgeräten durchgeführt.

** Dolby Atmos für Kopfhörer ist auf Xbox und Windows 10 PCs verfügbar. Die Aktivierung von Dolby Atmos für Kopfhörer läuft bis zum 30. September 2021, 11:59 UTC-12. Nach der Testphase kannst Du die App direkt bei Dolby erwerben. Für weitere Hilfe wende Dich sich bitte an den Dolby Access Support