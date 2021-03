PM: Alles, was ihr über Mein TEAM wissen müsst (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

NBA 2K21 ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

NBA 2K21 ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Vom Rookie zur NBA-Legende, in der starken Basketball-Simulation NBA 2K21 könnt ihr mit dem Mein Speiler-Builder einen individuellen Spitzensportler kreieren und eine beispielslose Karriere in der NBA starten. Mit der Charaktererstellung, den unterschiedlichen Spielmodi, den Neuerungen von NBA 2K21 sowie dem deutlichen Leistungssprung von PS4 auf PS5 haben wir uns in dem Blogpost Everything is Game! umfassend beschäftigt. Diesmal möchten wir den spannenden Mein TEAM-Modus in den Fokus rücken, in dem ihr eurer ganz persönlichen Dream Team zusammenstellt.

Neben den Spielmodi Mein Spieler und Meine Karriere, dreht sich in Mein TEAM alles um die perfekte Zusammenstellung einer schlagkräftigen Mannschaft. Ihr stellt euch euer persönliches Dream Team zusammen, mit dem ihr on- und offline menschliche Gegenspieler oder KI-Teams auf den Basketball Courts dominiert. Die dazu benötigten Spieler bekommt ihr über einzigartige Sammelkarten, die stecken in Packs, die ihr an einer im wahrsten Sinne des Wortes haushohen Slot Maschine zieht oder als Belohnung für gewonnene Matches und bestandene Herausforderungen verteilt werden Jede Spielerkarte verfügt über unterschiedliche Attribute und Werte und lässt sich durch aufstiege auf eine höhere Qualitätsstufen heben. Mit Glück erwischt ihr eine Spezialkarte, die gegenüber der Standardversion deutliche Vorteile in den Matches bringt. Grobe Faustregel: je höher der angezeigte Wert, desto besser der Spieler.

Das Sammelkartenprinzip ist spannend und motivierend, wenn ihr einen Überraschungspack öffnet und vielleicht einen begehrten Spieler findet, der einfach perfekt in euer Team passt und eine Position besetzt, in der ihr noch geschwächelt habt. Neben dem Kauf von Packs kommt ihr an die begehrten Karten unter anderem durch das fleißige Sammeln von Erfahrungspunkten, dem Tausch doppelter Karten oder euren Erfolgen in den Ligen und Events. Antreten könnt ihr in dem Modus Mein TEAM Unlimited 2.0, in dem ihr euch durch 9 Ligen mit je bis zu 12 Matches durchspielen sollt oder dem brandneuen Modus Mein TEAM Limited. Dieser ist nur am Wochenende von freitags bis sonntags verfügbar und ihr tretet in Online-5v5-Multiplayerspielen an. Klasse: Jedes Wochenende gibt es ganz besondere Beschränkungen und Herausforderungen, beispielsweise dürft ihr nur mit Spielern unter 24 Jahren antreten.

Weitere Neuerungen in Mein Team ist The Exchange, ein Bereich, in dem ihr Karten aus eurem Bestand eintauscht. Hier findet ihr in jeder Saison auch exklusive Karten, die ihr nur dort bekommt. Apropos Saisons: Diese sind ebenfalls neu, für alle Spieler kostenlos und liefern alle 5 bis 6 Wochen massig neue Inhalte, wie tägliche, wöchentliche oder saisonbasierte Agendas, Saisonlevel mit tollen Belohnungen bei Rangaufstieg – in Saison 1 gab es zum Beispiel Rosa Diamant Steph Curry – oder fantastische Lineup- und Sammlungsupdates. Welcher Fan möchte seine Kartensammlung nicht mit Idolen wie Yao Ming oder Anthony Davis schmücken?

Aktuell läuft noch die Saison 5, die am 26. März 2021 ihr Ende findet. Also habt ihr noch genügend Zeit euch absolute Superstars der Moderne und des Goldenen Zeitalters der NBA zu sichern und euch den einzigartigen Herausforderungen zu stellen. Was ihr alles an spektakulären Inhalten geboten bekommt, findet ihr in der offiziellen Zusammenfassung zur Saison 5 – Age of Heroes aufgelistet.

Besonders spannend finden wir das German-Card-Pack, das ihr für nur kurze Zeit ergattern könnt. Darin befinden sich unter anderem Top-Athleten wie Maxi Kleber, der bei den Dallas Mavericks spielt, Dennis Schröder, Point Guard bei den Los Angeles Lakers oder der 28-jährige Daniel Theis, der seit 2017 bei den Boston Celtics unter Vertrag steht.

Wie kommt man an gute Karten ran, wozu sind Token gut oder wie sammelt man am besten Erfahrungspunkte: Mit diesen Tipps kommt ihr schneller zu eurem Dream Team.

Als Besitzer einer PS5 profitiert von den blitzschnellen Ladezeiten der internen SSD und werdet begeistert sein, wie schnell ihr euch nach dem Spielstart schon mitten in der Action wieder findet. Optisch brilliert NBA 2K21 mit authentischen Spielern und Umgebungen. Ohne zu übertreiben: Wenn ihr auf den Bildschirm schaut, werdet ihr immer wieder denken, ihr seid mitten in einer Live-Übertragung, so echt und lebendig wirken Spieler, Courts und Zuschauerränge. Was ebenfalls zum puren Realismus der Simulation beiträgt, ist der innovative Einsatz der haptischen Feedback-Funktionen des DualSense-Controllers. So spürt ihr am eigenen Körper, wie hart ein Zusammenprall auf dem Spielfeld sich anfühlt und wenn der Spieler Ermüdungserscheinungen zeigt, dann leisten die adaptiven Trigger bei einem Spurt deutlichen Widerstand. Dann wisst ihr, dass ihr vielleicht eurem Spielcharakter eine kurze Verschnaufpause gönnen solltet. Wichtig: Ihr könnt eure Spielstände selbstverständlich von der PS4- auf die PS5-Version übertragen, es geht garantiert kein Fortschritt verloren.

NBA 2K21 PS4

€69,99 -> €19,59 Angebot endet am 18.3.2021

NBA 2K21 Next Generation Mamba Forever Edition Bundle PS4/PS5

Jetzt kaufen €99,99

NBA 2K21 Next Generation PS5

Jetzt kaufen €74,99