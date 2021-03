Haven: Neues Spielestudio von Jade Raymond mit Sitz in Montreal

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Videospiel-Produzentin Jade Raymond dürfte den meisten von euch durch ihre Mitarbeit an den ersten Teilen der Assassin's Creed-Reihe bekannt sein. Nachdem sie Ubisoft 2014 verlassen hatte, zog es sie zunächst zu EAs Motive-Studio, bevor sie dem Google-Stadia-Entwicklungsteam beitrat, bevor dieses im Februar 2021 aufgelöst wurde. Was Raymond als nächstes vorhat, war zunächst nicht klar, nun hat sie das Geheimnis im Playstation Blog gelüftet: Mit Haven hat sie eine eigene Spieleschmiede gestartet, die in Montreal ansässig ist.

Als ich mir meine Karriere der letzten Jahre vor Augen gehalten und begonnen habe, darüber nachzudenken, wie es weiter gehen soll, bin ich zu einem sehr einfachen Schluss gekommen: Ich muss wieder zu dem zurückkehren, was ich am meisten liebe und zwar so, dass unsere Teammitglieder im Zuge ihrer Arbeit völlig frei erkunden, inspirieren und gestalten können.

Auch wenn die offizielle Vorstellung von Haven im Playstation Blog stattgefunden hat, betont Raymond, dass ihr Studio unabhängig ist. In irgendeiner Weise ist ihre neue Firma aber mit Sony verbandelt, denn im Vorstellungs-Blogeintrag bedankt sie sich für "den Rückhalt und die Unterstützung".

Wir wollen unsere ganze Leidenschaft in ein Projekt stecken. Wir wollen für die Spieler eine großartige Erfahrung schaffen. Denn wir glauben an die Kraft von Spielen und dass sie das Leben der Menschen bereichern. Und daran glaubt auch Sony. Das Unternehmen strebt beispiellos immer nach Bestleistungen.

Namen nennt Jade Raymond noch nicht, neben ihr sind aber weitere Entwickler Teile von Haven, mit denen sie bereits seit Jahren zusammenarbeitet. Der Fokus von Haven soll voll und ganz auf dem Thema Spiele liegen, man wolle das bestmögliche Erlebnis für Fans bieten und ein erstes Projekt befinde sich auch bereits in der Entwicklung. Worum es sich genau handelt oder wann wir mit mehr Informationen rechnen können, das bleibt laut aktuellen Stand noch ein Geheimnis von Jade Raymond und Haven.