PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE: CRIMSON HEIST NUN VERFÜGBAR UND KOSTENFREIES WOCHENENDE AB DEM 18. MÄRZ (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,16.March2021–Ubisoft®gab heute bekannt, dassCrimsonHeist, die erste Season vonTomClancy'sRainbow Six SiegeJahr6, ab sofort auf PlayStation®4, PlayStation®5, der XboxOneKonsolenfamilie, Xbox Series X | S und Windows PC, einschließlich Ubisoft+, dem Ubisoft-Abonnementdienst*, erhältlich ist. Die neue Season bringt unter anderem Neuerungen wie den argentinischen Operator Flores, die Überarbeitung der KarteGrenze, die neue Sekundärwaffe Gonne-6 und Match Replay Beta. Zusätzlich könnenSpieler:innenRainbow Six SiegeundCrimsonHeistvom 18. bis 25. März** kostenlos spielen. Der Launch-Trailer zum Launch von Crimson Heist kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Year6 Season 1 kommt mit einem brandneuen Battle Pass, derbis zum 24. Mai erhältlich istund100Rängeund 131 Belohnungen enthält. Der Battle Passbieteteine kostenlose und eine Premium-Variante, die für 1200 R6Creditserhältlich ist. Zum ersten Mal in der Geschichte von Rainbow Six Siege wird der PremiumBattlePasszudemden neuen Operator Flores enthalten.Besitzer:innendes PremiumBattlePasses können sofort mit Flores spielen, während andereSpieler:innenihn ab dem 30. März mitAnsehenoder R6-Credits freischalten können. Neue saisonale Inhalte wie die Überarbeitung der KarteGrenze, Match Replay Beta und die Gonne-6 sind ab sofort kostenlos und für alleverfügbar.

InCrimsonHeistlernenSpieler:inneneinen brandneuen Angreifer kennen: Flores. Ausgestattet mit einem originellen Gadget namens RCE -Ratero, kann Flores einen ferngesteuerten Sprengsatz einsetzen und diesen während eines begrenzten Zeitraums durch die Karte fahren, bis er in einer gewaltigen Explosion detoniert. Flores ist mit einer AR33 oder einer SR-25 als Primärwaffe undeiner GSH-18 als Sekundärwaffeausgestattet. Zusätzlich zum neuen Operator haben dieSpieler:innenZugang zu einer neu gestalteten Version der Karte Grenze, dieunter anderemmit einem Innenbalkon, der die Osttreppe mit dem Pausenraum verbindet, neu überarbeitet wurde. Das Badezimmer wurde ebenfalls erweitert und ist nunmit dem Schalterverbunden.Einige Eingängewurden blockiert und schaffeneine neue,herausfordernde Umgebung. Zudem wurde die Anzahl der zerstörbaren Wände reduziert und eine zusätzliche Außentreppeerleichtert den Zugang zum Ostbalkon. Weitere Updates werden mitCrimsonHeistkommen:

Darüber hinaus istTomClancy'sRainbow Six Siegevon Donnerstag, 18. März, bis Donnerstag, 25. März**, auf Playstation®4, Playstation®5***, XboxOneund Xbox Series X | S sowie Windows PC kostenlos spielbar. Die Spieler profitieren in diesem Zeitraum außerdem von einem Rabatt von bis zu 70 %, je nach Plattform und Version des Spiels.

Weitere Informationen zuTomClancy’sRainbow Six Siegegibt es unter:ubisoft.com/game/rainbow-six/siege

Angebote zu weiteren Ubisoft Spielen gibt es im Ubisoft Store unter:https://store.ubi.com/de/home

*Ubisoft+ kostet 14,99€ pro Monat. Jederzeit kündbar. Mehr Informationen unter ubisoftplus.com.

**Die Gratiswoche endet am 21. März fürSteam-Spieler:innen.

***Während der Gratiswoche erhalten Playstation®5-Spieler:innenZugriff auf die Playstation®4-Version ohne visuelle Verbesserungen der nächsten Generation.

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 70 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of uniqueoperators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of operators inspired by real-world counterintelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.