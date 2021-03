PM: Sanity of Morris entführt euch in ein psychologisches Horror-Abenteuer (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Zeit von Spielern ist unglaublich wertvoll. Ob ihr Student, Elternteil oder jemand seid, der in einem 9-5 Job arbeitet – ihr habt vielleicht weniger Zeit, euch in einem 60-Stunden-Abenteuer zu verlieren. Wir hier bei Alterego Games wissen das nur zu gut. Uns ist klar, dass wir damit nicht allein sind, deshalb haben wir uns bei diesem Projekt eine ganz spezielle Mission in den Kopf gesetzt.

Unser kleines Studio in den Niederlanden, das 2014 entstand, liebt gutes Storytelling. 2019 haben wir das entspannende Adventure Woven auf PS4 veröffentlicht. Wir zielen auf beschäftigte Gamer ab, die am Wochenende oder am Abend einfach mal runterkommen wollen. Alle, die eben weniger Zeit haben. Für diese Spieler sollten Games kürzer und kompakter sein, aber trotzdem eine starke Erfahrung bieten. Genau das steht bei uns mit Sanity of Morris im Fokus. Um unser neuestes First-Person Adventure, das nächste Woche erscheint, durchzuspielen, werdet ihr durchschnittlich fünf Stunden brauchen. Also ungefähr so lange, wie zwei richtig gute Filmabende.

Sanity of Morris bietet eine faszinierende Geschichte, die die besten Elemente des Detektiv- und des psychologischen Horror-Genres enthält. Dazu kommen Stealth-Mechaniken und leichte Rätsel-Elemente. Das Spiel erzählt die spannende Geschichte von Jonathan Morris, der auf der Suche nach seinem entfremdeten Vater in die abgelegene Stadt Greenlake kommt.

Bei der Ankunft ist sein Vater verschwunden und nichts ist so, wie erwartet. Ist er weggerannt oder wurde er gekidnappt? Mit einer Taschenlampe und einem Notebook ausgestattet müsst ihr die Hinweise zusammensetzen. Dabei werdet ihr schnell herausfinden, dass in Greenlake nichts selbstverständlich ist. Seid jedoch gewarnt: Eure Taschenlampe ist wichtig, um Geheimnisse preiszugeben, aber das Licht wird auch unerwünschte Aufmerksamkeit erregen.

Seid ihr neugierig geworden und habt ein wenig Platz in eurem Kalender gefunden? Oder habt ihr einfach lust auf psychologischen Horror, der mehr als nur etwas Hübsches für das Auge ist? Ihr müsst nicht lange warten: Sanity of Morris erscheint am 23. März 2021 auf PS4.