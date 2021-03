PM: Neu im Xbox Game Pass: Outriders, Star Wars: Squadrons und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Mit vielen neuen Bethesda-Titeln im Xbox Game Pass wird die Liste potenzieller neuer Lieblingsspiele immer länger! Damit aber nicht genug, denn es warten noch jede Menge anderer neuer Titel, Perks, Quests und Abwechslung auf Dich. Allen voran der brandneue Square Enix-Titel Outriders, der zum Launch am 1. April ebenfalls im Xbox Game Pass erscheint. Wirf einen Blick auf die neuen Spiele und entscheide selbst, welches Game Du Dir als nächstes anschaust.

Undertale (Cloud, Konsole, und PC) – Jetzt verfügbar! ID@Xbox – Tauche ein in die Unterwelt und erlebe auf Deiner Reise jede Menge Witz, Herzenswärme aber auch gefährliche Monster. In diesem preisgekrönten Indie-Titel von Toby Fox verabredest Du Dich mit einem Skelett, tanzt mit einem Roboter, kochst mit einer Fischfrau – oder bekämpfst sie allesamt!

Empire of Sin (Cloud, Konsole, und PC) – 18. März ID@Xbox – Erlebe die Prohibitionszeit Chicagos in den 1920ern und führe Dein Unterwelt-Imperium zu wahrer Größe. Du schlüpfst in die Rolle eines der 14 historisch nachempfundenen Mafia-Bosse wie Al Capone, Stephanie St. Clair oder Goldie Garneau, stellst Deine eigene Gang zusammen, verhandelst mit Deinen Rivalen und baust ein kriminelles Imperium auf.

Nier: Automata (PC) – 18. März Als letzte Hoffnung der Menschheit in einem Kampf gegen gnadenlose Maschinenwesen entsendet das Unternehmen YorHa speziell angefertigte Androiden. Als der Konflikt zwischen Androiden und Maschinen aufflammt, geraten jedoch auch lange verschollene Geheimnisse ans Licht. Betrete eine gefährliche Welt und enthülle die Wahrheit, die hinter Krieg und Kämpfen verborgen liegt.

Star Wars: Squadrons (Konsole) – 18. März EA Play – Meistere jetzt die Kunst des Sternenjäger-Kampfes im authentischsten Pilotenerlebnis des Star Wars-Universums! Lerne in der mitreißenden Einzelspieler-Kampagne, was gute Pilot*innen ausmacht oder stürze Dich gemeinsam mit Deiner Staffel in anspruchsvolle Multiplayer-Weltraumgefechte. Deinen Sternenjäger modifizierst Du bis ins kleinste Detail und änderst die Aufstellung Deiner Staffel – nur so zerschmetterst Du schlussendlich Deine Gegner.

Torchlight III (PC) – 18. März In Torchlight III ist Novastraia erneut von einer Invasion bedroht und Du bist für die Verteidigung gegen die gefährlichen Netherim zuständig. Nutze Deinen Verstand und begib Dich an die Front für neue Abenteuer und unermesslichen Ruhm.

Genesis Noir (Konsole und PC) – 25. März ID@Xbox – In diesem Film Noir-Abenteuer begibst Du Dich auf eine unglaubliche Reise durch Raum und Zeit. Als eine Dreiecksbeziehung zwischen kosmischen Wesen in einem tragischen Kampf endet, feuert ein eifersüchtiger Gott den entscheidenden Schuss ab – später auch bekannt als Urknall. Spring in das expandierende Universum und suche einen Weg, Deine ewige Liebe zu retten.

Octopath Traveler (Konsole und PC) – 25. März Acht Reisende, acht Abenteuer und acht Rollen: Begib Dich auf eine fantastische Reise durch die weitläufige und wundersame Welt von Orsterra, wo Du die fesselnden Schicksale der acht Hauptcharaktere kennenlernst – jeder mit individuellen Talenten und Fähigkeiten.

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC) – 25. März ID@Xbox – Beuge die Welt Deinem Willen: Du erschaffst einen detaillierten Charakter und stürzt Dich in ein völlig freies Abenteuer voller Entscheidungen, die die gesamte Spielwelt beeinflussen. Tauche ein in ein Rollenspiel ungeahnten Ausmaßes und schreibe Deine ganz eigene Geschichte.

Supraland (PC) – 25. März ID@Xbox – Supraland ist der geniale Puzzle-Plattformer aus der Ego-Perspektive, der Dich auf eine heldenhafte Reise zur Rettung einer Spielzeugstadt schickt! Erkunde eine weitläufige, zusammenhängende Welt, schalte vielseitige neue Fähigkeiten frei und kombiniere sie, um die herausfordernden Rätsel zu lösen und längst vergessene Geheimnisse aufzudecken.

Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, Konsole und PC) – 25. März Kazuma Kiryu, der Drache von Dojima, ist zurück! Eigentlich will der ehemalige Unterwelt-Gangster endlich ein friedliches Leben führen. Doch er erfährt, dass Haruka nach einem Unfall im Koma liegt und ihren kleinen Sohn zurücklässt – kurzerhand entscheidet er sich, das Kind zu beschützen und den Ursachen des Unfalls auf den Grund zu gehen. Du reist mit Kazuma nach Onomichi in Hiroshima, Harukas letzten bekannten Aufenthaltsort. Warum haben sowohl der Tojo-Clan als auch die Yomei-Allianz ein Interesse an dem Kind? Kämpfe Dich auf der Suche nach Antworten erneut durch die japanische Unterwelt und lehre Deine Gegner*innen das Fürchten!

Narita Boy (Cloud, Konsole und PC) – 30. März ID@Xbox – In diesem Action-Adventure schlüpfst Du in die Rolle eines Pixelhelden, der als schwaches Echo seiner Selbst im Digital Kingdom gefangen ist. Du erkundest die Geheimnisse hinter dem Techno-Sword, kämpfst gegen die verunreinigten Stallions und rettest die Welt! Reise nach oben, unten, links und rechts, um die fehlerhaften Binärcodes des Königreiches zu enthüllen.

Am 1. April (kein Aprilscherz) erscheint Outriders im Xbox Game Pass auf Konsolen und Deinem Android-Device via Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate. Erlebe den neusten Genre-Hybrid von Square Enix, der hitzige Gefechte mit umfassenden Rollenspiel-Elementen kombiniert.

In einer fernen Zukunft ist es Dein Ziel, einen Planeten zu kolonisieren, der die neue Heimat der Menschheit sein soll. Das Problem ist nur: Der Planet hat etwas dagegen. Ein mysteriöser Sturm legt die gesamte Technik lahm, einzig ein paar Glühbirnen brennen noch. Dazu ist die Tierwelt evolutionär verändert und jagt als Horde wilder Monster über die Oberfläche. Es ist ein erbitterter Zermürbungskrieg um die letzten verbliebenen Ressourcen entstanden, der eine Kolonisierung nahezu unmöglich macht – doch Du musst da nicht alleine durch! In diesem RPG-Shooter aus der Third-Person-Perspektive hast Du die Wahl zwischen dem Einzelspieler- oder Koop-Modus, in dem Du mit bis zu zwei Freund*innen spielst. Neugierig geworden? Dann wirf hier einen Blick in unser Interview mit den Outriders-Entwicklern!

Minecraft x Uniqlo Skin Pack, Vol.2 – Jetzt verfügbar! Schnapp Dir ab sofort das Minecraft x Uniqlo Skin Pack, Vol. 2 mit neuen T-Shirts, Steteco-Shorts und neuen witzigen Mobs! Sea of Thieves: Third Anniversary Event – 18. bis 21. März Am 20. März feiert Sea of Thieves das dritte Jubiläum! Aus diesem Anlass erhältst Du als Mitglied des Xbox Game Pass das lustige Jump for Joy-Emote geschenkt, sobald Du Dich zwischen dem 18. und 21. März einloggst.

The Outer Worlds: Murder on Eridanos DLC – 17. März Spare mit dem Xbox Game Pass 10 Prozent auf das finale DLC des preisgekrönten RPGs von Obsidian Entertainment und Private Division! Die berühmte Halcylon Helen wurde ermordet und absolut jede*r ist verdächtig in dem brisantesten Kriminalfall, den die Kolonie je erlebt hat – zumindest offiziell.

Die Xbox Game Pass Perks sind in Apex Legends angekommen und bringen Dir ab sofort jeden Monat aufs Neue einen Weapon Charm mit besonderem Thema. Freu Dich im März zum Beispiel auf den Mass Effect N7 Weapon Charm. Einloggen lohnt sich also!

Vergiss nicht, diesen und weitere Perks einzufordern, indem Du die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App auf iOS und Android aufrufst! Schnapp Dir unter anderem diese Boni, bevor sie verschwinden:

Im März gibt es für vierfachen Punkteregen für besondere Ultimate Quests! Wenn Du die Quests also noch nie ausprobiert hast, ist jetzt der ideale Zeitpunkt!

Probiere zum Beispiel diese Quests für vierfaches Punkten aus:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die nur noch so lange gelten, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind. 31. März:

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.