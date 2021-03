PM: So überlebt ihr in Fortnite Kapitel 2–Saison 6: Urzeit (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr wart in Fortnite Kapitel 2 – Saison 5 alle als Jäger unterwegs, doch in Saison 6 … tja, da seid ihr immer noch Jäger, aber eben auf eine andere Art. Die Realität ist kollabiert und hat dabei auch den Nullpunkt eingedämmt. Jetzt hat sich in Teilen der Insel eine urzeitliche Landschaft gebildet, in der das moderne Leben Geschichte ist. Die Insel ist nun also wild geworden. Seid ihr es auch? Wir sind jedenfalls da, um euch ein wenig dabei zu helfen.

Lehrt einen Menschen zu fischen und ihr ernährt ihn für sein Leben. Dieses Motto gilt auch für die neue Saison, denn ihr könnt zwar auch weiterhin wie gewohnt Waffen plündern, aber ihr habt jetzt ebenso die Möglichkeit, sie euch selbst zu bauen.

Durch den Zusammenbruch der Realität streifen jetzt Wildtiere auf der Insel umher. Erlegt sie, um nicht nur heilende Nahrung zu erhalten, sondern auch Ressourcen für die Herstellung von Urzeit-Waffen, einem neuen Waffentyp. Ihr könnt auch bekannte Favoriten wie die Pumpgun und das Sturmgewehr herstellen, aber dafür werdet ihr Ressourcen von den verbleibenden modernen Objekten (zum Beispiel von Autos) benötigen.

So sieht das Urzeit-Gewehr aus.

Sowohl die klassischen als auch die Urzeit-Waffen können erbeutet werden, aber wenn ihr eine „Tüftler-Waffe“ und die richtigen Ressourcen dabei habt, könnt ihr sie euch jederzeit selbst bauen! Wenn ihr einen Tüftler-Bogen im Inventar habt, könnt ihr daraus zudem einen Urzeit-Bogen oder einen Mechanik-Bogen herstellen. Daraus könnt ihr dann in Kombination mit den verschiedenen Handwerksmaterialien der Insel noch weitere Bogenarten herstellen!

Mit dem vorläufigen Ende jeglicher technologischer Fortschritte ist im Zentrum der Insel die bereits erwähnte Urzeitlandschaft entstanden, die in prächtigem, herbstlichem Orange gehalten ist. In der Mitte dieses Gebiets ragt The Spire empor, der von den hell verputzten Häusern eines Dorfes umgeben ist. Jenseits dieses Dorfes findet ihr weitere urzeitliche Schauplätze wie zum Beispiel Boney Burbs und Colossal Crops.

The Spire und das Dorf, das ihn umgibt.

Am Rande der neuen Landschaft befinden sich die Wächtertürme mit ihren geheimnisvollen Kugeln, deren Bedeutung noch unbekannt ist. Vielleicht findet ihr sie heraus, wenn ihr die Kugeln an einen bestimmten Ort bringt?

Zusätzlich zu neuen freischaltbaren Spitzhacken, Rücken-Accessoires und weiteren Gegenständen bietet der Battle Pass dieser Saison auch Outfits von Charakteren, die sich nicht vor wilden Gefahren fürchten:

Ihr könnt euch den Battle Pass für nur 950 V-Bucks holen oder ihn als Mitglieder der Fortnite-Crew erhalten und damit anschließend bis zu 1.500 V-Bucks freispielen.

Mit dieser Einführung in Kapitel 2– Saison 6 könnt ihr nun gut vorbereitet in die neue Saison starten und es den Mächten der Insel zeigen. Im Laufe der Saison wird es außerdem „neue“ Technologien wie zum Beispiel die Geländereifen geben. Also, landet auf der Insel und seid wild!