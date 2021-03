Dungeons & Dragons - Dark Alliance: Release-Termin & Gameplay-Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das erstmals auf der TGA 2019 von Publisher Wizards of the Coast angekündigte Action-RPG Dungeons & Dragons - Dark Alliance hat just einen offiziellen Release-Termin erhalten. Demnach erscheint der von Tuque Games entwickelte Serien-Reboot-Titel, ausgestattet mit der berühmten Dungeons&Dragons-Lizenz, am 22. Juni dieses Jahres für PC, PS4, PS5, Xbox One und Series X.

In Dark Alliance erlebt ihr mit dem berüchtigten Dunkelelfen Drizzt Do'Urden und seinen drei ikonischen Begleitern Wulfgar, Catti-Brie und Bruenor ein gefährliches Abenteuer in der Welt der Vergessenen Reiche (Forgotten Realms), das ihr wahlweise auch kooperativ angehen könnt. Um eure Heimat vor der Zerstörung zu retten, tretet ihr in flotten Echtzeitkämpfen gegen Frostriesen, Betrachter, Drachen und andere mächtige Monster an, die in der gefrorenen Tundra von Eiswind-Tal (Icewind Dale) auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt, dem Crystal Shard, sind.

Abschließend könnt ihr euch den brandneuen Gameplay-Trailer zu Gemüte führen, mit dem ihr optische und spielerische Eindrücke aus dem kommenden Action-Rollenspiel erhaltet.