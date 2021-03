The Outer Worlds: Patch erhöht Bildrate auf PS5 und Series X

PC Switch XOne PS4

Entwickler Obisidian Entertainment hat ein Update für das Rollenspiel The Outer Worlds (im Test, Note: 8.0) veröffentlicht, das den Titel fit für die Nextgen machen soll. Der Patch misst 26 Gigabyte und soll auf Xbox Series X und PS5 stabile 60 Bilder pro Sekunde garantieren. Außerdem bereitet das Spiel auf den zweiten und finalen Story-DLC Murder on Eridanos vor, der am morgigen 17. März 2021 erscheinen wird.

In Murder on Eridanos werdet ihr zu einem waschechten Ermittler. Die Schauspielerin Halcyon Helen wurde ermordet und ihr sollt den Übeltäter ausfindig machen und stellen. Laut den Entwicklern sollt ihr basierend auf euren aufgelevelten Werten und erlernten Skills einen interaktiven Krimi erleben, der wie das Hauptspiel diverse Wendungen bieten wird.