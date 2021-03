Halo Infinite: Neue Infos zu Spielwelt, dynamischem Wetter und mehr

PC XOne Xbox X

In einem zweiten Video aus der Reihe Ask 343 haben die Entwickler von 343 Industries Fragen der Community zu Halo Infinite beantwortet. So standen Lead Sandbox Designer Quinn Delhovo, Lead World Designer John Mulkey, Gameplay Director Troy Mashbrun und Campaign Art Lead Justin Dinges Rede und Antwort und verrieten dabei neue Details zur Spielwelt, dem Halo-Konstrukt Zeta.

So wurde bestätigt, dass es dynamisches Wetter mit Wind und Nebel geben wird. Auch sollen Tag- und Nachtwechsel Einfluss auf die Gegner haben, sodass beispielsweise nachts mehr Grunt schlafen und Phantoms die Gegend mit Lichtern absuchen. Da Halo Zeta ein komplet gerendertes 3D-Modell sei, soll es auch zu kurzen Sonnenfinsternissen kommen, wenn die Sonne eine Zeit lang von der restlichen Ring-Konstruktion verdeckt wird.

Das Missions-Design soll Spielern viel Freiheit bieten und die Welt soll auf die Entscheidungen des Spielers entsprechend reagieren. Auf die Frage, ob Halo Infinite eine komplett offene Spielwelt oder offene Gebiete in einer Semi-Open-World bietet, antworteten die Entwickler ausweichend, dass die Mission "The Silent Cartographer" Vorbild für das Design war. In dieser oft von Kritikern gelobten Mission aus dem Serien-Erstling Halo - Combat Evolved kämpfen Spieler in einem offenen Gebiet mit Fahrzeugen und mehreren möglichen Wegen zum Ziel. Die komplette, 44 Minuten lange Fragerunde findet ihr unten eingebunden.

Der neueste Teil der Xbox-Traditionsreihe war ursprünglich als Launch-Titel für Xbox Series X|S geplant. Nach vielen negativen Reaktionen auf die Grafik des Gameplay-Reveal-Trailers wurde Halo Infinite auf den Herbst 2021 verschoben. Im Video bedanken sich Campaign Art Lead Dinges bei der Community für das kritische Feedback, da das Team dankbar für die zusätzliche Entwicklungszeit sei, die es deshalb bekommen habe.