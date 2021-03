GDC2021: Brian Fleming über Features und Story von Ghost of Tsushima

Umfang, Features und Authentizität

PS4 PS5

Teaser Von zeitgenössischen Kanjis über den Gewaltgrad hin zu gestrichenen Features hat Sucker-Punch-Mitbegründer Fleming in einer Fragerunde ausgiebig über die Entstehung von Ghost of Tsushima geplaudert.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ghost of Tsushima ab 67,30 € bei Amazon.de kaufen.

Qual der Feature-Wahl

In Ghost of Tsushima lasst ihr euch vom Wind treiben. Dieses Feature stand aber nicht von Beginn an auf dem Projektplan.

Japanische Kultur in Ghost of Tsushima

Jedes Schriftzeichen im Spiel wurde auch im 13. Jahrhundert verwendet.

Von Infamous zu Ghost of Tsushima

Brian Fleming startete als Hobby-Entwickler am College, bevor er bei Microsoft arbeitete und schließlich mit der Gründung von Sucker Punch zu Spielen zurückkehrte.

Kampf mit dem Kampf

Beim Kampfsystem war wichtig, dass es sich immer gleich anfühlt – egal ob auf einer Wiese, in einem Dorf oder in den Bergen

Deadlines und Entwicklungszeit

Bei einer digitalen Ask-Me-Anything-Runde im Rahmen der Game Developers Conference 2021 hat, Mitbegründer von Sucker Punch, ein paar Einblicke in die Entstehung des bisher größten Spiels des Studios gewährt:. Das Entwicklerteam wurde nicht nur durch die authentische Umsetzung der Insel auf eine harte Probe gestellt, auch beim Kampfsystem und anderen Features betrat es Neuland.Freilich schafft es nicht jede Mechanik, die im Zuge der Konzeptionsphase erdacht wird, in ein Spiel. Das galt auch für Ghost of Tsushima. Für Brian geht es aber weniger darum, dass schlechte Ideen einfach verworfen werden, oftmals konzentrieren er und sein Team sich darauf, was aus vermeintlich schlechten Ansätzen werden kann. "Wenn du etwas nimmst, was nicht funktioniert, und es zu etwas transformierst, das sehr gut funktioniert – das sind für mich die spaßigsten und besten Momente als Entwickler."Ein gutes Beispiel dafür sei die Navigationsmechanik. In Ghost of Tsushima bekommt ihr nicht einfach Wege vorgegeben oder auf der Minimap eingezeichnet, wie beispielsweise beioder. Stattdessen leitet euch der Wind durch die Spielwelt und zeigt euch an, in welche Richtung ihr müsst. Diese Mechanik, die dem Spieler zwar eine grobe Richtung vorgibt, dabei aber genug Raum zur freien Erkundung lässt, habe sich im Verlauf der Entwicklung natürlich entwickelt und sei nicht als festes Feature von Tag 1 an festgestanden.Doch nicht nur die Güte der Features entschied darüber, ob sie in das Spiel implementiert wurden oder nicht. Sucker Punch ist mit 150 Mitarbeitern sicherlich kein kleines Studio, vergleicht man es jedoch mit anderen Spieleschmieden, so sind die Kapazitäten doch eher begrenzt. Alles einzubauen, was irgendwann im Projektplan stand, war also nicht möglich. Man solle aber den schwächeren Elementen nicht nachweinen, meint Brian Fleming: "Wenn du dich entscheidest, Features aus dem Spiel zu entfernen, schaffen sie Platz für die guten Mechaniken."Auf die Frage, was er und das Team in der Retrospektive anders bei Ghost of Tsushima hätten machen wollen, antwortet er, man hätte schneller den Rotstift ansetzen sollen: "Wenn du Zweifel an etwas hast, schneid es raus!" Denn wenn man zu lange an etwas festhalte, laufe man Gefahr, die Entwicklung zu verzögern – und zwar mit Elementen, die ohnehin keine Zukunft hätten. Außerdem würde das Spiel dadurch zu kompliziert werden, und das schadete nicht nur dem Titel selbst, sondern überfordere auch den Spieler. Dadurch, dass jedes Einzelteam an eigenen Teilen wie dem Kampf, der Spielwelt oder Minispielen arbeitet, stünde immer das Problem eines zu umfangreichen Spiels im Raum. "Das Wichtigste war, jedes Element so simpel wie möglich zu halten."Besonders von japanischen Spielern wurde oft gelobt, wie gut Sucker Punch in Ghost of Tsushima die japanische Kultur des 13. Jahrhunderts eingefangen hat. Fleming bestätigt, dass die korrekte Repräsentation von Anfang an höchste Priorität im Team gehabt habe, schon als man die Spielidee dem damaligen President der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios,, vorgestellt hätte. "Wir wollten seinen Segen dafür, als Team aus dem Westen dieses Konzept wirklich authentisch umsetzen zu können."Nachdem Sucker Punch grünes Licht bekommen für Ghost of Tsushima hatte, schloss man sich quasi sofort mit dem Japan-Team von SIE zusammen. Von diesem Zeitpunkt an wurde jeder Trailer und jedes Element zur Überprüfung gegeben. "Sie prüften alle Elemente für uns: Die optischen Bausteine, die Story-Elemente, die Charaktere und ihre Namen." Für die Hilfe der Japaner sei man bei Sucker Punch sehr dankbar – ohne sie wäre Ghost of Tsushima nicht das Spiel geworden, das es heute ist.Die Liebe zur Authentizität ging sogar so weit, dass das Japan-Team sämtliche Kanjis (Schriftzeichen) überprüfte, die im Spiel zu finden sind. Dabei sei gar nicht mal so wichtig gewesen, dass sie aus heutiger Sicht korrekt sind, sondern dass sie im 13. Jahrhundert wirklich verwendet wurden. Brian Fleming führt aus: "Sie forschten nach, wie sie bestimmte Begriffe umschreiben würden und suchten dann die entsprechenden Schriftzeichen heraus." Durch diese enge Zusammenarbeit und den Willen, historisch akkurat vorzugehen, wurden die Sucker-Punch-Entwickler schon fast dazu gezwungen, sich mit der Geschichte Japans und der Insel Tsushima auseinanderzusetzen. Das sei ein anstrengender, aber sehr wichtiger Faktor gewesen.Eine klare Inspirationsquelle für Ghost of Tsushima waren die Filme von. Durch diese sei dem Team von Anfang an bewusst gewesen, welche Optik man erreichen wolle und wie die Designer vorgehen müssten. "Früh im Verlauf des Projekts ist das Team nach Japan und Tsushima gereist und hat historische Stätten besucht, um sich von ihnen inspirieren zu lassen.", Creative und Art Director für Ghost of Tsushima, schaute sich die Texturen und Objekte immer wieder an und versuchte, sie simpler und klarer zu gestalten, um den einzigartigen Stil des Spiels zu schaffen.Bei der Frage, welche Inspirationsquelle denn die wichtigste gewesen sei für die Entstehung des virtuellen Tsushimas, antwortet Brian sofort: "Die Menschen! Es war unabdingbar, Leute zu finden, die sich mit der Kultur und der Geschichte der Insel auskennen und uns mit ihrer Expertise helfen konnten." Für ihn selbst sei außerdem ein Buch über die Mongoleninvasionen von 1274 und 1281 extrem hilfreich gewesen (vermutlich handelt es sich umvon).Was war die größte Hürde für Sucker Punch, Ghost of Tsushima zu entwickeln, nachdem man zuletzt angearbeitet hatte? Die Größe der Spielwelt. Brian erklärt: "Infamous war auch ein Open-World-Spiel, die Spielwelt war aber vergleichsweise klein. Nun wollten wir eine große offene Welt erschaffen." Während bei Infamous noch jedes Stück des Bodens von Hand von einem 3D-Artist modelliert wurde, war das bei Ghost of Tsushima einfach nicht möglich. Man konnte zur Erstellung der Spielwelt nicht mehr mit nur 100 "Kacheln" arbeiten, sondern benötigte 1.200, die dazu noch viermal größer waren. So musste Sucker Punch den gesamten Entwicklungsansatz, den man bisher verfolgt hatte, umwerfen.Brian fährt fort: "Etwa 18 bis 24 Monate lang fiel es uns echt schwer, die uns bekannten Elemente in ein Spiel zu packen, das du einfach nehmen und spielen kannst. Wir hatten uns an so viele Dinge gewöhnt, die in einem so großen Projekt einfach nicht funktionierten." Brian erklärt damit, wieso die ersten Monate, vielleicht sogar Jahre der Entwicklung noch nicht viel entstand, was man vorzeigen konnte.Ebenfalls vor große Herausforderungen wurde das Team bei der Umsetzung des Kampfsystems gestellt. Laut Brian hatte ein Team von Programmierern, Artists und Animateuren sechs Jahre lang ohne Unterbrechung an der Mechanik gearbeitet. Er nennt diese Mechanik, zusammen mit ein paar anderen Systemen, das "Hole Zero", das Herz von Ghost of Tsushima. "Sie müssen in jeder Situation, bei allen Lichtverhältnissen, auf jedem Terrain und in jedem Zustand des Spiels funktionieren."Das bedeutete aber auch: Wann immer es auch nur kleine Probleme beim Gameplay von Ghost of Tsushima gab, konnte man sie nicht ignorieren. Wurden die Tasteneingaben in gewissen Situationen nicht erkannt, musste man das Problem beheben. Hatte das Spiel bei der Kollisions- oder Schadensabfrage Probleme, mussten diese ebenfalls gefixt werden. Außerdem durften die Schwertkämpfe weder zu simpel sein, noch durch "überbordende Mechaniken die Köpfe der Spieler zum Platzen bringen." Das Resultat findet Brian mehr als gelungen – aber um an diesen Punkt zu kommen, waren lange Jahre harter Arbeit nötig.Besonders lobt Brian Fleming die gute Partnerschaft zu Sony, die er sogar als "Privileg" bezeichnet. Das japanische Unternehmen, mit dem Sucker Punch bereits seit 20 Jahren zusammenarbeitet, habe verstanden, dass man mit Ghost of Tsushima kein Spiel entwickle, das "zu einem bestimmten Termin fertig sein muss." Es solle Spielern ein tolles Erlebnis bieten, auch weil es eine komplett neue Marke war. Und auch, wenn man dafür etwas länger als gedacht brauchen würde, sei das für Sony okay gewesen.Durch die lange Zusammenarbeit habe Sony Sucker Punch vertraut, bei Ghost of Tsushima nicht auf der faulen Haut zu liegen oder ihr Geld zu verschwenden. Dennoch sei die Entwicklungszeit mit schlussendlich sechs Jahren deutlich länger als geplant ausgefallen. Nur durch die beständig erreichten Meilensteine und die Unterstützung seitens Sony habe man den "Diamant, der in dem Projekt schlummerte," schleifen und perfektionieren können.Umso mehr stellt sich die Frage, wie man das gesamte Team so lange für das Projekt motivieren konnte. Brian erklärt das vor allem damit, dass es von Anfang an ein festes Ziel und eine klare Linie gab, die auch durchgehalten wurde. "Wir mussten uns nie einreden, das gut zu finden, was daraus geworden war." Trotzdem sei es wichtig gewesen, die Ideen der einzelnen Beteiligten ernst zu nehmen. Dafür habe es alle sechs Wochen Meetings des gesamten Teams gegeben. In diesen Meetings wurde über Fortschritte und Ansätze gesprochen, beispielsweise den Gewaltgrad. Es wäre laut Brian Fleming nicht zielführend gewesen, den Spieler in Ghost of Tsushima "herumlaufen und Köpfe abschlagen" zu lassen, also musste man sich gemeinsam überlegen, wie man Authentizität ohne übermäßigen Gore-Gebrauch erreichen könnte.Abschließend merkte Brian noch an, wie wichtig es sein, wirklich jeden Mitwirkenden an einem Projekt als vollwertiges Teammitglied zu sehen. "Egal ob unser Banker, unser Anwalt oder unser Versicherungsvertreter, sie alle gehören zum erweiterten Team. Je besser deine Beziehungen zu diesen Leuten sind, umso mehr werden sie dir bei dem nächsten Hindernis helfen, dem du dich stellen musst."