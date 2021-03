PC Linux MacOS

Nicht immer ist die Axt der richtige Weg.

Atmosphäreboost und Blutopfer

Mit dem neuen Abenteuer-Kriegsgrund könnt ihr einen Neustart in der Ferne wagen.

Abenteuerfahrten, Schildmaiden, Vermächtnisse und Patch 1.3

Der Winter ist nicht nur hübsch anzusehen, er wirkt sich auch auf die Kriegsführung aus.

Fazit

Wikinger-DLC für Crusader Kings 3

Für Anfänger bis Profis

Preis: 6,99 Euro

In einem Satz: Atmosphäre-Boost und spielmechanische Erweiterungen machen Northern Lords zum Pflichtkauf für echte Nordmänner.

Rund sechs Monate und zwei Patches nach dem Release des Strategie-RPGs Crusader Kings 3 (im Test, Note: 7.5) erscheint heute mit dem, begleitet von Patch 1.3, der erste DLC. Statt grundlegende Spielmechaniken einzufügen widmet er sich ganz den populären Wikingern. Ich habe rund 20 Stunden den Norden unsicher gemacht und verrate euch, ob ihr den Met schon mal bereitstellen solltet.Eine meiner ersten Partien absolvierte ich in Skandinavien. Die neuen Grafiken und Musik sorgen für einen dicken Atmosphäre-Bonus, während ich mir mit Jarl Björn und seinen Nachfahren die ganze Region unter den Nagel reißen möchte. Die faire Erbfolge, alle Söhne bekommen ein Stück vom Kuchen, erschwert mein Unterfangen aber ziemlich stark. Zumal ein guter Wikinger natürlich viele Kinder haben will! Militärisch greifen mir bei Eroberungen und Erbstreitigkeiten Spezialeinheiten wie Huskarle unter die Arme. Als Jarl in Skandinavien, anders als auf den Britischen Inseln, ist Prestige für den Armee-Unterhalt eine wichtige Währung. Nach erfolgreichen Kriegen oder dem Tod bedeutender Vorfahren könnt ihr Runensteine aufstellen, wobei jedes County nur von einem profitieren kann. Die bringen euch für wenig Geld nicht nur Prestige und Frömmigkeit, sondern zum Beispiel auch dauerhaft einen Bonus von 0,3 pro Monat auf Kontrolle.Beim großen Blutopfer, das ihr alle neun Jahre abhalten könnt, tauscht ihr letztlich Prestige und Geld gegen Frömmigkeit und könnt euer Standing bei verschiedenen Gruppen verbessern. Untertanen, die Menschenopfer ablehnen, finden das aber nicht so witzig. Zur Atmosphäre tragen auch neue Entscheidungen und viele kleine Events bei. Zudem wurde die "Kulturforschung" angepasst. Und es gibt nette Besonderheiten: Der Mann meiner Tochter geht fremd? Ab ins Gefängnis! Wenn er einer feindlichen Religion angehört, ist Exekutieren kein Problem. Und damit der Weg für eine neue Hochzeit frei.Eines meiner Lieblingsbücher ist. Und mit Northern Lords geht ihr jetzt auch in Crusader Kings 3 auf große Fahrt. Solange ihr noch kein König seid, könnt ihr alle sieben Sachen packen und zu neuen Ufern aufbrechen um ein neues Reich zu gründen, so wie einstin der heutigen Normandie. Dazu müsst ihr aber auch ein bestimmtes Prestige erreicht haben und das als Kriegsziel auserkorene Reich muss sich in Reichweite befinden. Um eure Chancen zu erhöhen, gibt es dazu passende Dynastie-Vermächtnisse. Die sorgen auch dafür, dass einen Sohn die Wanderlust packen kann. Eine weitere Reihe neuer Vermächtnisse widmet sich ganz den Raubzügen: Vergünstigte Schifffahrten, erhöhte Lösegelder und vieles mehr. Eure unverheirateten Söhne könnt ihr, aber nur in Friedenszeiten, auch nach Byzanz schicken und in der Warägergarde dienen lassen. Im Idealfall kommen sie dann mit verbesserten Werten zurück und verstehen sich mit Charakteren, die ebenfalls gedient haben, besser. Spielmechanisch ist es sozusagen eine kriegerische Pilgerreise. Eure Töchter dürft ihr, wenn sie kämpfen können, zu Schildmaiden machen. Sie fungieren dann ganz normal als Champions, sind aber gleichzeitig auch so etwas wie eine persönliche Leibwache.Der mit Patch 1.3 eingeführte Winter ist hübsch anzusehen, hat aber einen negativen Einfluss auf die Versorgung von Truppen. Außerdem kämpfen manche Einheiten, etwa Kavallerie, im Winter schlechter. Andere, wie die Huskarle, kämpfen hingegen besser. Schließlich könnt ihr eure eigene Kampfstärke jetzt auch in Duellen unter Beweis stellen. Die sind ein Mix aus Rollen- und Würfelspiel basierend auf euren Werten. Duelle hatte ich beispielsweise gegen meine Kinder oder Rivalen. Als Nordmann könnt ihr mit dem DLC durch "Trial by combat" auch Figuren zum Duell herausfordern. Optional geht es bis zum Tod. Durch den Patch eröffnet sich euch jetzt auch die Lyrik. Und Poet zu sein ist bei den harten Wikingern eine Tugend.Der fast schon Shadow-Drop von Northern Lords hat mir einen Strich durch meine Pläne mit Nassau (König von Ostfranken bin ich schon) gemacht. Stattdessen bin ich auf dem besten Weg, mit den Nachfahren von Jarl Björn ein skandinavisches Großreich zu gründen. Und später vielleicht das neue Hochkönigreich der Nordsee, wozu ich noch Teile der Britischen Inseln benötige. Doch, oh weh, mitten in meinem Krieg gegen das Königreich Finnland, was mir genug Territorium zur Reichsgründung bringen sollte, wechselt der König. Gegner ist nur noch ein Minireich und mein ganzes investiertes Prestiges für die Kriegserklärung ist dahin. Zu allem Überfluss steht meine Figur kurz vorm Exitus und meine drei Königreiche werden unter meinen Söhnen aufgeteilt werden.Die Reise bis zu diesem Punkt war spannend wie atmosphärisch und wird auch so weitergehen. Paradox Interactive legt mit seinem ersten Flavor Pack für Crusader Kings 3 die Latte gleich sehr hoch. Der DLC ist so designed, dass er grundsätzlich optional ist. Wenn ihr aber mit den Wikingern spielen wollt, ist er ein Pflichtkauf. Den Met solltet ihr also auspacken. Skâl!