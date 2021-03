Outriders: Lootshooter erscheint direkt zu Release im Xbox Game Pass

Xbox X

Am 1. April 2021 wird mit Outriders (in der Preview) das neueste Spiel von People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War - Judgment) erscheinen. Wie nun im Xbox-Blog bekannt gegeben wurde, wird der Lootshooter direkt ab Release im Xbox Game Pass verfügbar sein. Allerdings schauen PC-Spieler aktuell noch in die Röhre, losballern dürfen zunächst nur Xbox-Spieler und Android-User via den Streaming-Service xCloud.

Wenn ihr Lust habt, in Outriders gemeinsam mit euren Freunden auf Beutejagd zu gehen, solltet ihr keinesfalls zartbesaitet sein. In bester Studio-Tradition wird das Spiel eine Menge Pixelblut auf eurem Bildschirm verteilen. Ihr feuert zudem nicht bloß aus allen Rohren, sondern könnt auch Spezialskills wie wuchtige Stampfattacken oder auch Flammenwerfer nutzen.