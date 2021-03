Devotion: Taiwanisches Spiel erstmals seit China-Eklat wieder kaufbar

PC

Das Horror-Spiel Devotion von Red Candle Games ist wieder erhältlich, dies gab das taiwanische Entwicklerstudio über Twitter bekannt. Allerdings wird Devotion nicht über reguläre Shops verkauft. Stattdessen bietet Red Candle Games in einem neu eingerichteten Shop auf der eigenen Homepage eine als DRM-frei bezeichnete Version zum Verkauf an. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser News werden nur Kreditkarten als Zahlungsart angeboten.

Damit ist Devotion das erste mal seit zwei Jahren wieder digital erhältlich. Das Grusel-Adventure aus der Ego-Perspektive erschien ursprünglich im Februar 2019 auf Steam. Allerdings sorgte ein Easteregg, bei dem der chinesische Präsident Xi Jinping mit Winne Puh verglichen wurde, für ein Review Bombing von chinesischen Spielern. Infolge dessen wurde der Titel von Steam entfernt und der chinesische Publisher des Titels Indievent verlor seine Lizenz. Im Dezember 2020 kündigte Red Candle Games zunächst an, dass Devotion auf GOG zurückehren werde, doch kurz darauf zerschlugen sich diese Pläne. GOG gab dazu nur an: "Nachdem wir viele Nachrichten von Spielern erhalten haben, haben wir uns entschlossen das Spiel nicht in unserem Store aufzunehmen".

Red Candle Games debütierte 2017 mit dem 2D-Horror-Adventure Detention, das im Dezember 2020 eine Serien-Adaption von Netflix erhielt. Momentan arbeitet das Team nicht an einem neuen Horror-Spiel, sondern an einem 2D-Action-Adventure.