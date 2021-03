MoMoCa #387

Teaser Alles neu macht der März, berichten doch Jörg und Hagen von einigen Neuerungen auf der Website und hinter den Kulissen. Dazu gibt es Pannen-Geschichten von der Letsplay-Front.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Passend zu einer Neuerung auf GamersGLobal stellen Jörg und Hagen im MoMoCa die Gretchenfrage: Wie alt seid ihr? Ihr braucht nicht alle die Antwort beim Hören in bester Exerzierplatzstimme in die Welt brüllen, aber uns wäre geholfen, wenn ihr das über die Altersverifikation über euer Profil erledigt (wenn ihr trotzdem dabei in Exerzierplatzstimme brüllen wollt, könnt ihr das selbstverständlich tun. Wir übernehmen aber keine Haftung für wütende Nachbarn und irritierte andere Zeugen). An diesem Montag werfen die beiden Podcaster dazu den Blick auf weitere Neuerungen im GG-Kosmos, erzählen von absonderlichen technischen Problemen, blicken auf die Inhalte der Woche und beantworten eure Fragen. Alle Themen im Überblick: