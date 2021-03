Siralim Ultimate: Pokémon-Dungeon-Crawler startet in den Early Access

PC Switch XOne PS4

Ende Mai 2020 konnten die Entwickler von den Thylacine Studios ihren Dungeon Crawler Siralim Ultimate erfolgreich über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanzieren. Die angepeilten 10.000 US-Dollar konnten um ein Vielfaches übertroffen werden, so dass die Kampagne bei ihrer Schließung mit über 90.000 US-Dollar beendet werden konnte. Nun ist das Pixelspiel auf Steam in die Early-Access-Phase gestartet, für 16,79 Euro könnt ihr einsteigen. Aktuell gibt es noch einen Launch-Rabatt, wodurch der Preis auf 15,11 Euro sinkt.

Siralim Ultimate setzt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem und zufallsgenerierte Dungeons. Die Besonderheit des Spiels ist die Vielzahl an Monstern, die ihr fangen und auch züchten könnt. Über 1.200 Kreaturen soll es geben, dazu gesellen sich über 700 Zaubersprüche. So kann das Spiel wohl als eine Mischung aus Pokémon, Dragon Quest Monsters und Diablo bezeichnet werden. Aktuell ist Siralim Ultimate nur für den PC via Steam erhätlich, Umsetzungen für PS4, Xbox One, Switch, iOS und Android sollen folgen.

Die Entwickler schätzen, dass sich ihr Spiel etwa sechs Monate im Early Access befinden wird, nach der finalen Veröffentlichung soll der Preis nicht weiter ansteigen. Aktuell enthalten ist die Hauptstory, die euch etwa zehn bis 15 Stunden beschäftigen soll. Doch ist das erledigt geht laut Thylacine der Spaß erst richtig los, denn das Endgame soll euch für mehrere hundert Stunden unterhalten. In der finalen Version werden unter anderem noch weitere Monster und Zaubersprüche enthalten sein.