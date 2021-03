Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2 könnte am 18. März erscheinen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Doom Eternal ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Doom Eternal ab 14,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der Twitter-User Aggiornamenti Lumia will im Microsoft Store den Release-Termin für Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2 entdeckt haben. Laut der mittlerweile wieder entfernten Produktseite soll die Erweiterung demnach am 18. März 2021 erscheinen. Passend dazu hat der User auch gleich noch eine kleine Handvoll Screenshots veröffentlicht, die ebenfalls aus dem Store stammen sollen und die ihr im verlinkten Twitter-Posting ansehen könnt.

Seitens Bethesda heißt es zum Nachfolger von Doom Eternal: The Ancient Gods Part 1 (im Test, Note: 8.5) lediglich, dass heute, am 15. März 2021, ein Teaser-Trailer erscheinen soll. Es könnte also gut sein, dass das Unternehmen auch gleich einen Release-Termin bekannt gibt, auch wenn der 18. März sehr kurzfristig wäre.

Doch auch der Teaser-Trailer scheint nicht vor Leaks sicher zu sein, auf Reddit wurde er bereits veröffentlicht. Die Quelle für das Bildmaterial soll der italienische YouTube-Kanal von Bethesda sein, der das Video als "Nicht gelistet" hochgeladen hatte, woraufhin ihn einige Nutzer sehr schnell entdeckten, abspeicherten und erneut hochluden. Laut dem nur 23 Sekunden langen Clip wird ein vollständiger Trailer am 17. März 2021 erscheinen, was einen Tag vor dem vermeintlichen Release-Termin von The Ancient Gods Part 2 liegen würde. Spätestens wenn Bethesda heute den echten Teaser-Trailer veröffentlicht wissen wir zumindest ein Stückweit mehr.

Aus der Store-Seite haben sich auch erste Infos zu den Inhalten des Addons für Doom Eternal (im Test, Note: 9.0) entnehmen lassen. Demnach wird es sich wenig überraschend um das vorläufige Ende der Reise des Doom Slayers handeln. Als neue Gegner stellt sich euch beispielsweise ein schwer gepanzerter Hell Baron in den Weg, die Screeches hingegen können anderen Dämonen in der Nähe verstärken, sobald ihr sie tötet. Als neue Waffe gegen die Horden der Hölle dürft ihr den Sentinel Hammer schwingen.