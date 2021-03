Deepest Chamber: Düsterer Fantasy-Card-Battler angekündigt

PC

Für Freunde des Sammelkarten-Battler-Genres rollt neuer Nachschub heran. Der frisch für PC angekündigte Deckbuilder-Titel Deepest Chamber von Entwickler Balcony Softworks kommt natürlich auch nicht ganz ohne die typischen Roguelike-Elemente aus, für die das Genre bekannt ist.

Mit Deepest Chamber will euch das ungarische Studio mit Sitz in Budapest in ein düsteres Fantasy-Szenario entführen, in der ihr euch in die gefährlichen Gewölbe unter einer dem Niedergang geweihten Stadt begebt, um dem Geheimnis der in der Stadt wütenden, tödlichen Seuche auf die Spur zu kommen. Natürlich werdet ihr dort tief unter der Oberfläche auf allerlei gefährliche Kreaturen stoßen, die ihr in rundenbasierten, taktischen Gefechten mit Hilfe eures individuellen Karten-Decks zu bezwingen versucht. Durch eine Vielzahl an freischaltbaren Karten, (Elite-)Feinden/-Bossen, mächtigen Artefakten und diversen Schwierigkeitsgraden möchten Balcony Sofworks für eine Wiederspielbarkeit ihres Titels sorgen. Dabei könnt ihr zwischen zwei verschiedenen Durchläufen wählen, dem "Story-Run" oder dem "Supply-Run".

Mit dem nachfolgenden, knapp 45 Sekunden dauernden Teaser-Trailer könnt ihr euch einen ersten optischen Eindruck vom kommenden Titel verschaffen, weitere Impressionen erhaltet ihr zudem in unserer Screenshot-Galerie.