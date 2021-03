Paradox Insider: Die Highlights, u.a. Nemesis Release und CK3 DLC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf der heutigen Paradox Insider hat Paradox Interactive einiges an interessanten Informationen für Freunde ihrer Spiele aufgefahren. Wir fassen für euch die Highlights zusammen:

Bereits am 16. März erscheint mit The Northern Lords ein erstes Flavour Pack für den Strategie-RPG-Mix Crusader Kings 3 (zum Test+). Siehe hierzu unsere Ankündigungsnews. Ein Spiele-Check befindet sich bereits bei GG-User Vampiro in Arbeit.

Die nächste Erweiterung für das Weltraumstrategiespiel Stellaris (zum aktuellen Test, zum aktuellen Spiele-Check) namens Nemesis, beleitet von einem Patch, hat ein Releasedatum: Ab 15. April könnt ihr euch auf dem PC zum Feind der Galaxis aufschwingen. Der Patch bringt außerdem ein neues Spionagesystem.

Wenn ihr Mitglieder des Xbox Game Pass seid, könnt ihr für den 18. März schonmal die Pferdeköpfe bereithalten. Denn dann bereichert die Mafia-Rundenstrategie Empire of Sin (zum Test) den Abo-Service von Microsoft. In dem Spiel schicken euch Brenda Romero und John Romero als Gangsterboss ins Chicago der 1920er-Jahre.

Außerdem wurde das kostenlose Community-Event PDXCON Remix angekündigt. Dieses wird am 21. Mai stattfinden und ist eine digitale Adaption des jährlichen Fan-Events des Publishers Paradox Interactive, bei dem außerdem ein neues Spiel des Paradox Development Studios vorgestellt wird. Könnte sich um das von Fans herbeigesehnte Victoria 3 handeln?