Crusader Kings 3: The Northern Lords Flavour Pack erscheint am 16. März

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crusader Kings 3 ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Heute hat Paradox Interactive im Rahmen der Paradox Insider bekanntgegeben, dass bereits am 16. März mit The Northern Lords ein Flavour Pack für Crusader Kings 3 (zum Test+). Der DLC ist im Season Pass enthalten. Aufgrund der Popularität der nordischen Reiche, lag die Entscheidung, zunächst diese Region zu bedienen, Nahe. Der DLC widmet sich ganz den nordischen Völkern und fügt viel "Flavour" hinzu, darunter neue Grafiken und neue Musik. Die nordischen Stämme werden als Raider aber auch Händler porträtiert. Zeitgleich wird ein Patch erscheinen.

Es werden Abenteuer eingeführt, in deren Rahmen ihr in neuen Regionen siedeln könnt. Das erinnert uns sofort an die Migration in Imperator - Rome (zum aktuellen Spiele-Check). Auch die KI soll sich auf diese Abenteuer begeben. Mit "Trial by Combat" gibt es ein spezielles Duell-System für nordische Herrscher, das an euren Martial-Skill geknüpft ist. Zudem könnt ihr ein Hochkönigreich der Nordsee gründen (de jure eine Vereinigung der britischen Inseln mit Skandinavien). Neben zahlreichen neuen Events, Entscheidungen und Zielen, könnt ihr auch Gefangene opfern (etwa christliche Mönche um eure Frömmigkeit zu erhöhen), Shieldmaiden rekrutieren und Runensteine errichten. Mit "Adventure" und "Pillage" gibt es zudem zwei neue Wege für die "Dynasty Legacy" der nordischen Stämme. Ein Spiele-Check ist bereits bei GG-User Vampiro in Arbeit.

Direkt unter dieser News könnt ihr euch den offiziellen Feature-Breakdown anschauen.

Der zeitgleich erscheinende Patch 1.3 "Corvus" bringt Winter, Duelle gegen Rivalen und ihr könnt Lyriker werden. Letzteres ist besonders für nordische Herscher interessant, da dies als Tugend gilt.