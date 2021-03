Blockbuster oder Wundertüte?

Teaser Welche GG-Inhalte findet ihr am spannendsten: Artikel zum AAA-Bombast, den mittelgroßen Underdogs, aktuellen Indie-Perlen, persönlichen Lieblingen von früher oder die über unberechenbare Wildcards?

Die Spielelandschaft ist bunt wie nie. Neben Platzhirschen wie dem im Mai 2021 erscheinenden Resident Evil Village, tummeln sich Indie-Hits, Produktionen von mittelgroßen Studios und irgendwo in den Untiefen von Steam schlummern auch einige gar seltsame Spieleblüten – über Shovelware, schlechte F2P-Spiele und dreiste Klone breiten wir den Mantel des Schweigens.

Wir möchten diesmal von euch wissen, welche Spiele euch bei Tests, Specials und anderen Inhalten von GamersGlobal am meisten reizen: Sicher interessiert sich ein großer Teil von euch vor allem für die hochwertig produzierten Blockbuster. Aber wie viele unter euch horchen im Vergleich dazu viel mehr auf, wenn wir den neuesten Indie-Phänomenen wie Valheim auf den Zahn fühlen? Interessieren euch besonders Beiträge zu Spielen von mittelgroßen Studios wie Spiders (Greedfall)? Wie viele unter euch suchen mal etwas anderes, wollen überrascht werden von Titeln wie Cyanide and Happiness - Freakpokalypse oder anderen spannenden oder kuriosen Spielen, die unter eurem Radar fliegen? Oder gibt es eine gar nicht so kleine Menge unter euch, die am liebsten öfter sehen würde, wie Redakteure ihre Lieblinge von früher erneut ausgraben, wie es Dennis mit Evil Genius getan hat?

