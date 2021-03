Blätterabend: POP lesen sich mit Thomas Brandt durch die ASM 1/87

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Spieleveteranen-Podcast von Jörg Langer und Heinrich Lenhardt sind sie nicht wegzudenken: Die Zeitreisen, in denen die in Würde gealterten Haudegen in alten Zeitschriften blättern und damalige Wertungen und Entwicklungen Revue passieren lassen. Zuletzt blätterten sie sich durch die Ausgaben 3/2011 und 3/2001 der Gamestar und Ausgabe 3/1991 der Powerplay. Ein Heft, das in diesem Format aber immer sträflich vernachlässigt wird, ist das Konkurrenzblatt ASM, das ja Ende der Achtziger Jahre auch einige Anhänger hatte.

Diese Lücke schließt nun der Youtube-Retro-Kanal Pretty Old Pixel, bei dem unter anderem GamersGlobal-User vultejus aktiv ist. In ihren regelmäßig stattfindenden Blätterabend-Streams nehmen sie sich immer ein einzelnes Heft eines alten Spielemagazins vor. In der aktuellen Ausgabe konnten sie mit Thomas Brandt auch einen der damaligen Redakteure als Gast gewinnen, so dass hier nicht nur in Gamer- sondern auch in Redaktions-Erinnerungen geschwelgt werden kann. Das Video ist am Ende dieser News eingebettet. Weitere Videos der Pretty Old Pixel findet ihr auf ihrem Kanal.