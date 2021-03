PM: Final Fantasy VII Remake – Schnelle Trophäen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Monat März 2021 dürfen sich PlayStation Plus Mitglieder über ein paar echte Gaming-Highlights freuen. Und das im Zuge des PS Plus Abos sogar ohne weitere Kosten! Perfekt, um endlich neue Spiele auszuprobieren und Trophäen für die PS Plus Trophy Challenge zu sammeln. Ihr wisst nicht, wovon wir sprechen? Hier gibt es alle wichtigen Infos zur PS Plus Trophy Challenge!

Ihr habt Lust, euch in die Fantasy-Welt von Cloud und seinen Freunden zu stürzen und dabei jede Menge Trophäen abzusahnen? Können wir gut verstehen! Deshalb haben wir für euch…

Wer das Spiel gerade erst gestartet hat kommt hier voll auf seine Kosten, was das Trophäensammeln angeht. Innerhalb weniger Spielstunden könnt ihr 10 einfache Trophäen erspielen.

Mit insgesamt 54 Trophäen hat FFVIIR viel für Trophäenjäger zu bieten. 22 Trophäen davon könnt ihr bekommen, wenn ihr das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad durchspielt. Dabei muss nicht auf besondere DInge geachtet werden: Jedes Kapitel gibt eine Trophäe, dazu kommen vier weitere für die diversen Tutorials.

Achtet ihr ein bisschen auf eure Umgebung und folgt nicht nur stur der Haupthandlung, so sind bis zum Ende von Kapitel 6 noch einige Trophäen mehr möglich. Wie wäre es mit:

Ihr habt schon die ersten Schritte in FFVII Remake gewagt und wollt trotzdem noch viele Trophäen für die PS Trophy Challenge ergattern? Dann schaut euch die nächsten Punkte an, bestimmt sind noch offene Trophäen für euch dabei:

Kleiner Waffenschein – Die Waffen im Spiel haben verschiedene Spezialfähigkeiten, die gegen ATB-Verbrauch im Taktikmenü ausgewählt und eingesetzt werden können. Wenn ihr diese Fertigkeiten oft verwendet, so werden sie aufgelevelt. Bereits nach ein paar Einsätzen kann der Charakter fortan diese Fertigkeit einsetzen, ohne die jeweilige Waffe ausgerüstet zu haben.

Diebisches Trio – In Kapitel 7 ist es möglich, den Endboss durch die Verwendung von Schlüsselkarten an Terminals abzurüsten. Wusstet ihr, dass ihr euch die abgerüsteten Teile kurz vor dem Bosskampf für euch selbst schnappen könnt? Bei dem Minispiel mit dem Schaltpult gibt es ein zweites Terminal, mit dem ihr die Tür zu einem Nebenraum aufsperren könnt. Insgesamt vier Mal muss man die Schalter richtig betätigen, um den Raum daneben plündern zu können.

Besen, Besen! Seids gewesen – Erfüllt Chadleys Kampfberichte, um schon im Verlauf von Kapitel 8 eine VR-Simulation zu erleben. Bewaffnet man sich mit Ifrit und Feuermagie, sieht die hübsche Shiva schnell alt aus. Zur Belohnung für den Sieg gibt es nicht nur die Trophäe geschenkt, sondern auch besagte Beschwörungsmateria.

Ein Koloss im Kolosseum – In Kapitel 9 könnt ihr euch nach dem Abschluss des Corneo Cups nochmal mit dem Aufzug ins Kolosseum begeben, um euch dort gegen den Einsatz von ein paar Gil die Zeit zu vertreiben und ein paar Kämpfe zu bestreiten. Für den ersten gibt es bei Abschluss eine Trophäe sowie eine neue Limitattacke für Cloud.

Tanzkönig – Ihr habt mit Anyan in Kapitel 9 gemeinsam eine tolle Performance hingelegt, das Tanzminispiel also mit einer guten Bewertung abgeschlossen und alle Besucher begeistert? Super, dafür gibt’s für Cloud tolle Ohrringe, um ihn weiter aufzuhübschen, und gleich dazu auch noch eine Trophäe.

Ihr braucht noch ein paar weitere Informationen und sucht auch die letzte Trophäe des Spiels? Dann schaut beim Final Fantasy VII Reamke Trophäenguide von Trophies.de vorbei!