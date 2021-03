PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 15. bis 19. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mundaun

Xbox One X Enhanced – Tauche ein in eine liebevoll handgezeichnete Horrorgeschichte, die in einem düsteren, abgeschiedenen Tal der Alpen spielt. Du erkundest atmosphärische Landschaften voller Geheimnisse, überlebst gefährliche Begegnungen, füllst Dein Inventar mit nützlichen Gegenständen und löst jede Menge detailverliebter Rätsel.

R.B.I. Baseball 21

Optimiert für Xbox Series X|S und Smart Delivery – Tritt in R.B.I. Baseball 21 auf die Plate, erziele Homeruns und führe Dein Team zum Sieg in der legendären World Series. Umfassende Anpassungsmöglichkeiten der Spieler, vielseitige Features und vier abwechslungsreiche Modi lassen die Herzen echter Fans höherschlagen. Dank schnell zu erlernender Mechaniken kommen nicht nur Profis, sondern auch Neulinge in der Welt des Baseball voll auf ihre Kosten.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Wir schreiben das Jahr 1959 in dem idyllischen Städtchen Punchbowl, Pennsylvania – dem Musterbeispiel eines friedlichen und fortschrittlichen Wohnortes. Doch mit der Ruhe ist es jetzt vorbei! Als Zombie betrittst Du die Stadt und zeigst den Bewohner*innen, dass Dich die Gesetze der Sterblichen nicht aufhalten können.

Adios

Xbox One X Enhanced – Du schlüpfst in die Rolle eines Schweinebauers, der nicht länger Leichen für die Mafia entsorgen will. Es folgt eine Diskussion zwischen Dir und einem Auftragsmörder, der Dich tötet, sofern Du Deine Entscheidung nicht revidierst. Adios ist ein filmisches Spiel aus der Ego-Perspektive über das Fällen einer schwerwiegenden Entscheidung.

Beach Buggy Racing 2: Island Adventure

Beach Buggy Racing ist zurück! Freu Dich auf neue Strecken, Fahrzeuge, Charaktere, Powerups und die Möglichkeit gemeinsam mit Freund*innen und Familie zu spielen. Du wählst zwischen verfügbaren Rennen oder stellst Deine eigenen Spielmodi zusammen, die Du mit bis zu acht Spieler*innen lokal erlebst.

Dungeon Defenders: Awakened

Defenders ist zurück mit seiner typischen Mischung aus Tower Defense und actionreichem Rollenspiel. Du wählst zwischen einer Spielfigur und baust eine monumentale Verteidigung auf, um Horden von Feinden abzuwehren und die Geschichte umzuschreiben. Mit bis zu drei weiteren Spieler*innen bekämpfst Du feindliche Armeen und sicherst Dir legendäre Beute und Items.

In rays of the Light

Du befindest Dich völlig allein in den Überresten einer verlassenen Stadt, die zu großen Teilen von der Natur zurückerobert wurde. Diese Welt ist düster und leer, zugleich aber auch unglaublich schön. Doch welche Ereignisse führten dazu, dass die Menschheit verschwunden ist? Du findest es hoffentlich heraus, indem Du eine mysteriöse Welt vollgestopft mit Geheimnissen und Logik-Puzzles ehemaliger Bewohner*innen durchstreifst.

Chess Knights: Viking Lands

Du bist ein tapferer Ritter und hast die Pflicht, Deine Könige und Königinnen aus den wunderschönen aber gefährlichen Landen der Wikinger zu retten. Chess Knights: Viking Lands ist ein von Schach inspiriertes Abenteuer, in dem Du feindliche Lager infiltrierst, Deine Verbündeten rettest und schließlich auf dem kürzesten Weg um Dein Leben rennst.

Explosionade DX

Eigentlich sollst Du nur das Versorgungsdepot bewachen. Doch unter Missachtung Deiner Befehle schnappst Du Dir einen Mech und nimmst es in diesem Jump ’n’ Run-Shooter mit einer gewaltigen Horde zweibeiniger Aliens auf. In 60 explosiven Leveln infiltrierst Du die unterirdische Festung und nutzt Dein ganzes Waffenarsenal, um die Basis Deiner Gegner zu zerstören.

Space Otter Charlie

Auf der Suche nach einem neuen Planeten schlüpfst Du in die Rolle des Otters Charlie. In diesem Zero-G-Puzzle-Plattformer bekommst Du es mit verrückten Robotern zu tun, erkundest verlassene Raumstationen und lernst mehr über Otter, als Wikipedia Dir jemals beibringen könnte – alles mit einer Strahlenpistole in den Pfoten, einem Hai-Anzug über dem Pelz und Otter-Wortspielen im Ohr.

Angry Video Game Nerd I & II Deluxe

Die Angry Video Game Nerd-Reihe hat mehr zu bieten als 8-Bit-Charme und es gibt eine Story? Nun ja, inzwischen schon! Du hilfst dem Angry Video Game Nerd auf seiner Reise durch die Retro-Spielwelten und meisterst neben den zahlreichen Herausforderungen auch die inflationäre Anzahl der Instant-Death-Blöcke. Spielst Du beide Games durch, wartet ein episches Finale auf Dich.

Can't Drive This

In Can’t Drive This steuerst Du einen Monster Truck und lernst die spannendsten sowie imposantesten Strecken der Welt kennen. Das Problem ist nur, dass Dein*e Mitspieler*in die Strecken im Split-Screen vor Deinen Augen baut. Bist Du zu langsam, wirst Du explodieren. Bist Du zu schnell, stürzt Du in die Tiefe.

Crypto von Powgi

Optimiert für Xbox Series X|S und Smart Delivery – Deine Aufgabe in diesem klassischen Kryptogramm-Puzzle ist es, den Code der 180 verschlüsselten Botschaften zu knacken und die Chiffre zu entschlüsseln. Als Belohnung erhältst Du lustige und inspirierende Zitate von den Berühmtheiten dieser Welt.

Gangsta Paradise

Xbox One X Enhanced – Al Calzone ist in der Stadt und die gesamte Nachbarschaft zahlt dem Mafia-Boss horrendes Schutzgeld. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Dein Blumenladen ungebetenen Besuch erhält. Du entscheidest, wer der Boss ist und ob Du den Mut aufbringst, die Mobster in 40 anspruchsvollen Leveln loszuwerden. Neben funkiger Gangster-Musik stehen Dir immerhin eine Vielzahl von Waffen zur Verfügung.

Zeichen des Wanderers

In diesem narrativen Karten-Adventure übernimmst Du den Laden Deiner Mutter und reist nach ihrem Tod durch die Welt, um neue Waren zu erstehen. Auf Deiner Reise durch eine vom Klimawandel geprägte Umgebung begegnest Du faszinierenden Charakteren, spannenden Geschichten und erlebst ungeahnte Überraschungen. Deine Karten sind Dein Charakter und Du entscheidest über das Ende des Spiels.

Space Robinson

Nach dem Absturz auf eine verlassene Kolonie-Basis, findest Du Dich in einer Welt wieder, die von feindlichen Lebensformen überrannt wurde. Bewaffnet nur mit einem Schraubenzieher sowie einer Pistole machst Du Dich auf den Weg, um Waschbären, fliegende Schweine und Hunde von Deiner Freundschaft zu überzeugen. Zusammen habt ihr nur eine Mission: Überleben!

Sumatra: Fate of Yandi

Optimiert für Xbox Series X|S und Smart Delivery – Lost in the Jungle! Du schlüpfst in diesem Point-and-Click-Adventure in die Rolle von Yandi, der sich nach einem schrecklichen Erdrutsch verlassen und allein im Dschungel wiederfindet. Auf dem Weg zu seiner geliebten Adiratna gilt es unerforschte Wälder zu durchforsten, Gefahren zu überstehen und Geheimnisse zu lüften.