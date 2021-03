Crash Depth: U-Boot Simulation mit hohen Realismusanspruch

PC

Die Entwickler von Overworked Studios haben sich ein großes Ziel gesetzt: Sie wollen mit ihrem Spiel Crush Depth - U-Boat-Simulator nichts weniger als die realistischste Simulation aller Zeiten eines deutschen Typ VII U-Boots erschaffen.

Laut Angaben der Entwickler wurden tausende Stunden mit der Recherche in echten Bauplänen verbracht, in Archiven geforscht, Bücher gewälzt und mit Experten gesprochen. Es wurde unter anderem Kontakt zu dem letzten, noch lebenden Crewmitglied des deutschen U-96, Herrn Friedrich Grade, aufgenommen, um einen Einblick in das tägliche Leben eines U-Boot Fahrers zu bekommen. U-96 war das Boot, auf dem Lothar-Günther Buchheim als Kriegsberichterstatter fuhr und das später als Grundlage für sein berühmtes Buch "Das Boot" und den Film von Wolfgang Petersen diente, in dem Herbert Grönemeyer die Rolle von Buchheim übernahm. Vor Kurzem zeigte auch ARTE eine zweiteilige Dokumentation zu der wahren Geschichte von U-96.

Die umfangreiche Simulation soll alle Aspekte eines echten U-Boots abbilden. Angefangen mit der Positionsbestimmung mit einem Sextanten bis hin zur Navigation anhand der Sternebilder. Ebenso sollen die Dieselmotoren mit der echten Startprozedur und mit Hilfe von Druckluft angeworfen werden oder Funksprüche mit einer voll simulierten Enigma-Maschine ver- beziehungsweise entschlüsselt werden.

Die Simulation soll als Einzelspieler oder mit mehreren Mitspielern zusammen gespielt werden können. Viele der Prozeduren sollt ihr aber auch der KI übergeben können und euch so voll auf das Kommando des Bootes konzentrieren. Im kooperativen Modus sollen mehrere Spieler jeweils Teilbereiche des Bootes steuern können - wie eine echte Bootsmannschaft. Ebenfalls geplant ist der Seitenwechsel: Als Alliierte könnt ihr deutsche U-Boote mit Schnellbooten, Zerstörern und Flugzeugen jagen.

In naher Zukunft soll eine kostenlose Demo der Alpha-Version auf Steam erscheinen. Bisher hat der Hersteller lediglich eine kostenpflichtige Tech-Demo der Simulation für 49,99 Euro auf Steam veröffentlicht. Mit dem Kauf unterstützt ihr die weitere Entwicklung und könnt euch so einen ersten Einblick verschaffen. Der Entwickler verspricht regelmäßige Verbesserungen und für Käufer der Alpha ist die spätere Nutzung der gesamten, finalen Simulation natürlich enthalten. Alternativ gibt es ab 4,50 Euro (plus Steuern) über Patreon den Zugang zur Alpha-Version.