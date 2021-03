PM: Crash 4 hat richtig coole Skins! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Lieblingsbeuteldachs dreht sich ab heute auf PlayStation 5 mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Das Team von Toys for Bob ist total aufgeregt, euch die verbesserte Grafik und Performance, DualSense Controller Features und weitere Verbesserungen zu präsentieren. Crash und Coco haben einige farbenfrohe Skins im Gepäck, die freigeschaltet werden können. Aus diesem Anlass habe ich meine Lieblingsoutfits von Crash 4 in keiner bestimmten Reihenfolge vorbereitet.

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time

€69,99 -> €45,49 Angebot endet am 1.4.2021

Übrigens: Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von Crash Bandicoot, bei dem der ursprüngliche Eintrag der Franchise bereits 1996 auf der damaligen PlayStation veröffentlicht wurde, können die Spieler die Bare Bones-Skins in Crash Bandicoot 4 genießen, die nach Abschluss des zweiten Levels des Spiels kostenlos erhältlich sind.

Und das ist natürlich ein Zusatz zu Time Shattering Skins, die Spieler zuerst auf PlayStation erhalten (Bild am Anfang des Artikels).*

Die Inspiration für diesen war, dass es am Ende jedes Jackie Chan-Films immer Outtakes und Bloopers gab, bei denen man sehen konnte, wie verletzt Jackie diese unglaublichen Stunts ausgeführt hat. Wir dachten also, es würde Spaß machen, nach Abschluss der Hauptgeschichte einen Skin zu vergeben, der genau das von Crash und Coco zeigt. Ich finde das lustig! Und die Aufkleber, die das Künstlerteam den Casts hinzugefügt hat, machen es für mich noch krasser.

Dieser Skin ist einer von vielen, den wir als eine Art Referenz zu vergangenen Crash Bandicoot Games erschaffen haben. Aber eben mit Spaß und dem typischen Toys for Bob-Twist. Die Idee dahinter war eine lustige “Was wäre, wenn”-Szene – Was wäre, wenn Neo Cortex die beiden Helden Crash und Coco erfolgreich dazu trainiert hätte, seine Mutanten-Armee anzuführen? Wie würden sie aussehen? Das Konzept für dieses Design ist einfach so spaßig und hat diese Oldschool-Bösewicht-Details an jeder Ecke – Ich liebe vor allem das Neo Cortex “N” am Hut und Cocos Stiefel hier.

Die Chicken Suit Crash und Party Pony Coco Skins entstanden ehrlicherweise durch geworfene Spaghetti an der Wand – wir sahen sie an und dachten uns gleich, dass die was Besonderes sind. Ich habe das Set oft “Party Animal” Skins genannt, weil sie so super zusammenpassen. Wir wollten eigentlich, dass alle Skins zur Welt passen, in der man sie freischaltet. Aber wir hatten so viel Spaß mit den Ideen, dass wir das doch umgesetzt haben.

Ich möchte unseren Freunden von Beenox für diesen Skin ein großes Shoutout geben. Als ich das Konzept dazu das erste Mal sah, habe ich mich direkt verliebt. Sie haben die Retro-Vibes rausgekitzelt und die Farben sind faszinierend. Dieser Skin ist wirklich auffällig auf dem Bildschirm, egal ob ihr im Neon N.Verted-Modus oder in den regulären Adventure-Levels spielt.

Uns war wichtig, Coco in Crash Bandicoot 4 nicht als Sidekick darzustellen und sicherzustellen, dass sie mit Crash auf einer Stufe steht. Als wir die Idee zu Crashs ikonischen Biker-Outfit (vom Crash Warped Game Cover) als Skin hatten fragten wir uns direkt, wie es aussehen würde, wenn Coco der Star wäre – und haben ihr auch ein cooles Outfit gezaubert.

Kommt schon… wer braucht hier schon eine Erklärung? ES SIND BALLONTIERE! Man kann das Quietschen regelrecht hören, wenn man sie anschaut. Funfact: Sie haben ihre ganz spezielle Todesanimation. Ich meine, ernsthaft: Wie könnte man sie nicht platzen lassen?

Ähnlich wie beim General Rule Skin ist das ein Look im Sinne von: Was wäre, wenn. EInige von euch werden vielleicht wissen, dass Crash zuerst den Namen “Willy the Wombat” trug. Er sah nicht viel anders aus, also haben wir überlegt wie es sein würde, wenn er mit Crash Bandicoot rennen würde. Außerdem hat es Spaß gemacht darüber nachzudenken, wie seine Schwester, “Wanda the Wombat”, sein würde. Wer weiß … vielleicht in einer anderen Dimension, wie ihr sie im Spiel erforscht, sind diese beiden Franchise-Hauptstützen.

Danke, dass ihr auf dieser Reise dabei seid und euch die Skins für Crash 4 anschaut. Im Namen des ganzen Teams von Toys for Bob: Wir hoffen, ihr habt eine wahnsinnig tolle Zeit, wenn ihr alle freischaltet und ihr habt viel Spaß mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

*Verfügbar nach Abschluss des zweiten Levels des Spiels. Verfügbar auf anderen Plattformen frühestens am 31. Dezember 2021.