PM: The Outer Worlds: Murder on Eridanos kommt nächste Woche (Sony Playstation Blog)

dass The Outer Worlds: Murder on Eridanos am 17. März 2021 erscheint. Das ist die zweite und letzte Erweiterung zu unserem von der Kritik gefeierten Science-Fiction-Rollenspiel und wir hoffen, ihr schaut rein. Ich möchte euch heute einen kleinen Einblick geben und ein paar spannende Infos über das DLC und die Reise dahin verraten.

In The Outer Worlds erwacht er aus dem Hyperschlaf auf einem Kolonistenschiff, das auf dem Weg zum Rand der Galaxie verloren gegangen ist. Schon früh übernehmt ihr die Rolle des Kapitäns vom berüchtigten Schiffe The Unreliable. Wenn ihr die firmeneigene Halcyon-Kolonie durchquert werdet ihr merken, dass nur ihr das System letztendlich retten könnt – oder es zum Scheitern bringt. Ihr bestimmt selbst, ob ihr der Held, der Bösewicht oder nur ein unkontrollierter Verrückter sein wollt.

Wir hatten immer das Gefühl, dass eine Kernkomponente von Obsidian-Rollenspielen genau dieses Element ist: Eure Kontrolle über die Geschichte. In Murder on Eridanos bleibt ihr auf dem Fahrersitz der Erzählung, aber jetzt müsst ihr herausfinden, wer die berühmte Schauspielerin Halcyon Helen getötet hat.

Als wir die Erweiterung kreiert haben, wussten wir um unseren Wunsch, einem Krimi unseren eigenen Twist geben zu wollen. Aber das stellte uns auch vor neue Herausforderungen. In The Outer Worlds bedeutet eure Wahlfreiheit unter anderem, dass wir viele Details berücksichtigen müssen. Welche Fähigkeiten habt ihr verbessert? Wo liegen eure Vorteile – und wo die Mängel? Wer sind eure Begleiter? Welche Hinweise findet ihr und welche Verdächtigen werden in welcher Reihenfolge befragt? Spielt so, wie ihr wollt und wir eröffnen das Rätsel vor euch.

Wie bereits gesagt, ist der Kern von Murder on Eridanos das Lösen eines Krimins… und ein Mord ist gerade mal das erste, was ihr entdecken werdet. Ihr befragt Zeugen, lernt potenzielle Alibis kennen und müsst darüber streiten, wer wohl verantwortlich ist. Das kann auch unterhaltsam werden. Beschuldigt ihr vielleicht versehentlich einen unschuldigen Zuschauer? Oder präsentiert ihr einen Fall ohne ausreichend Beweisen? Wie werden andere darauf reagieren? Was passiert, wenn ihr versucht, die Leute davon zu überzeugen, dass ihr schuldig seid? Ja, auch das ist möglich!

Im DLC werdet ihr ikonische Charaktere kennenlernen, wie den Schauspieler Spencer Woolrich und den legendären Tossball-Spieler Black Hole Bertie. Ihr erkennt Spencer vielleicht von früheren Filmplakaten, als er einer der Co-Stars von Helen war – und jetzt ist er einer der Besten. Er liegt an euch herauszufinden, was die Leute so treiben und wie ihr Schicksal aussieht.

Der Discrepancy Amplifier ist ein brandneues Werkzeug, das euch in eurer neuen Rolle als Inspektor unterstützen wird. Dieses erstaunliche Gerät verwendet die Wissenschaft, um Hinweise in eurer unmittelbaren Umgebung zu enthüllen. Es zeigt euch nicht nur Details, die neue Quest-Optionen freischalten, sondern bietet auch eine ganz eigene, humorvolle Analyse dieser Details. Ihr werdet diesen wunderbaren wissenschaftlichen Partner genießen! Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen von allen dabei zu sehen.

Es wäre keine Erweiterung für The Outer Worlds ohne zusätzliche Perks und Flaws, neue wissenschaftliche Waffen, Rüstungsvarianten und viele zusätzliche Quests mit Entscheidungen, die ihr aufeurem Weg treffen müsst. Also haben wir all das auch in Murder on Eridanos gepackt. Und auch, wenn es viel zu entdecken gibt, könnt ihr auch innehalten und euch einen Moment Zeit nehmen, um die Landschaft zu genießen. Besonders an den Aussichtspunkten! Euer Abenteuer findet an einem luxuriösen Touristenziel statt, das von der Rizzo Corporation betrieben wird. Dieses Gebiet besteht aus einer Sammlung treibender Inseln, die durch einen immer währenden Sturm in der oberen Atmosphäre des Planeten gezogen werden. Unsere Künstler und Designer haben großartige Arbeit geleistet, um diese erstaunliche Kulisse wunderschön zu gestalten. Hoffentlich gefällt es euch auch!

Wir freuen uns sehr, diese letzte Erweiterung nächste Woche mit euch zu teilen. Ihr könnt die Erweiterung am 17. März 2021 über den PlayStation Store erhalten. Wenn ihr die erste Erweiterung, Peril on Gorgon, noch nicht habt, könnt ihr beide mit einem Rabatt mit dem The Outer Worlds: Expansion Pass bekommen. Frischt eure Skills in der Zwischenzeit auf und bereitet euch darauf vor, das größte Geheimnis in der Halcyon-Kolonie am 17. März 2021 zu lösen.