Crysis Remastered: PC-Updates ergänzen fehlenden Level und DLSS-Support

PC Switch XOne PS4

Als Crysis Remastered im September vergangenen Jahres für PC, Playstation 4 und Xbox One erschien, gab es zwar eine sehr gute Wertung im GG-Test, aber auch viel Kritik von den Fans. Denn weil die Neufassung auf der erstmals 2011 erschienenen Konsolenumsetzung basierte, fehlten einige Features der ursprünglichen PC-Version von 2007. Das betraf insbesondere einen kompletten Spielabschnitt, in dem man einen Senkrechtstarter steuerte. Allerdings waren die Entwickler seitdem nicht untätig und verbesserten insbesondere die PC-Version des Remaster stetig.

Erste Patches ermöglichten es beispielweise wieder, sich seitlich aus der Deckung zu lehnen oder Granaten per Extrataste zu werfen. Im Dezember 2020 erschien ein signifikantes Update, das den Senkrechtstarter-Level wieder in die PC-Version einfügte. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass dies auf PS4 und Xbox One zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls geschehen soll. Von der Switch war nicht die Rede, sie wird vermutlich aufgrund der schwächeren Hardware leer ausgehen. Trotzdem erhielt sie grafische Verbesserungen wie Parallax Occlusion Mapping und eine Erhöhung der dynamischen Auflösung auf bis zu 900p. Am Freitag wurde ein weiterer PC-Patch herausgebracht, der Besitzern von Nvidia-Grafikkarten die Nutzung von DLSS ermöglicht. Dies steht für Deep Learning Super Sampling, eine fortschrittliche Art der Kantenglättung und Performancegewinnung auf GeForce-Grafikkarten der 2000er und 3000er Generation. Wie schon in den vorherigen Patches sind außerdem diverse Bugfixes und Verbesserungen enthalten.

Wer den Titel aus Ärger über die fehlenden Inhalte bisher nicht gekauft hat, aber jetzt zuschlagen möchte, kann übrigens das aktuelle Angebot im Epic Games Store nutzen. Dort ist Crysis Remastered gerade um 50 % reduziert und kostet 14,99 Euro.