Corona: Gamestop-Filialen wieder geöffnet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit dieser Woche gelten Regelungen zur Lockerung der Corona-Auflagen je nach aktuellen Inzidenzwerten in den Bundesländern, sodass teils einige Läden und Dienstleister wieder ihre Geschäftsräume öffnen können. Im Zuge dessen hat auch GamestopZing in dieser Woche mit der Öffnung seiner Stores in Deutschland begonnen, wie es zuvor schon in Österreich und der Schweiz der Fall war. Die Öffnung ist dabei an die aktuellen Regelungen der jeweiligen Bundesländer gebunden. Stores in Orten mit einer Inzidenz über 100 bleiben geschlossen.

Viele Gamestop-Geschäfte stehen jedoch nur für Kunden mit Termin offen. GamestopZing bietet hierfür eine Call & Meet-Hotline an, über die ihr Termine zwischen 13 und 17 Uhr bei örtlichen Filialen reservieren könnt. Unten in den Quellen findet ihr die Seite mit der tagesaktuellen Übersicht aller geöffneter Läden der Kette verlinkt.