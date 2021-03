Square Enix Presents: Livestream am 18. März, u.a. mit Life is Strange

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Square Enix hat eine neue Livestream-Reihe vorgestellt, die auf den griffigen Namen Square Enix Presents hören wird. Wenig überraschend will das Unternehmen bei den "digitalen Showcase-Events" neue Spiele vorstellen, frische Infos zu bekannten Titeln enthüllen und darüber sprechen, was sich sonst bei dem Studio und seinen Tochterfirmen tut. Die erste Ausgabe wird am kommenden Donnerstag, dem 18. März 2021, um 18:00 Uhr deutscher Zeit übertragen und etwa 40 Minuten dauern. Verfolgen könnt ihr die Präsentation via YouTube und Twitch.

Der Auftakt von Square Enix Presents kann auch gleich mit der Enthüllung eines neuen Spiels aufwarten, gezeigt werden soll erstmals der neueste Teil der Life is Strange-Reihe. Versprochen wird eine bisher unbekannte Protagonistin mit neue Kräften.

Weiter sind neue Trailer, Infos und Gameplay-Szenen für die folgenden Titel versprochen: