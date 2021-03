FIFA 21: EA-Mitarbeiter soll FUT-Karten für Echtgeld verkauft haben

Wieder einmal macht EA Sports mit seinem Spiel FIFA 21 und dem FUT (FIFA Ultimate Team)-Modus negative Schlagzeilen. Nachdem sich bereits einige E-Sportler gegen die Pay2Win-Glücksspielmechaniken bei FUT positioniert haben und auch Strafzahlungen gegen EA verhängt wurden, deutet sich jetzt ein größerer Skandal an.

Bei der Social Media Plattform Twitter tauchen seit Tagen unter dem Hashtag #EAGate Screenshots auf, die vermeintlich beweisen, dass (mindestens) ein EA-Mitarbeiter für Echtgeld digitale FUT-Spieler verkauft hat. Dabei sollen die teuersten und seltensten Karten wie die "Prime Icon Moments" und "Team of the Year" Karten für jeweils vierstellige Euro-Beträge verkauft worden sein.

EA hat sich ebenfalls bei Twitter dazu geäußert und schreibt dazu, dass sie die Vorwürfe intern untersuchen:

Wir sind uns der Anschuldigungen bewusst, die derzeit in unserer Community im Zusammenhang mit FIFA 21 Ultimate Team-Gegenständen kursieren. Eine gründliche Untersuchung ist im Gange, und wenn wir unangemessenes Verhalten feststellen, werden wir schnell handeln. Wir möchten klarstellen, dass diese Art von Verhalten inakzeptabel ist, und wir dulden in keiner Weise, was hier angeblich geschehen ist. Wir verstehen, dass dies zu Bedenken hinsichtlich einer unfairen Balance im Spiel und im Wettbewerb führt. Wir werden die Community auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr Klarheit über die Situation haben.