Tell Me Why: Erste Episode nun dauerhaft kostenlos

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tell me Why ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das im August 2020 erschienene Mystery-Adventure Tell Me Why (Testnote 8.0) von den Life-is-Strange-Machern Dontnod Entertainment umfasst insgesamt drei Episoden. Den Auftakt können Interessierte ab sofort kostenlos spielen. Hierbei handelt es um ein dauerhaftes Angebot.

Für alle, die nach dem Anspielen den Fortgang der Geschichte erleben wollen, gibt es darüber hinaus ein zeitlich begrenztes Sonderangebot. So zahlt ihr auf Steam im Rahmen der "Midweek Madness" aktuell nur 8,39 Euro für die restlichen Episoden, im Microsoft Store erhaltet ihr für ebenfalls sehr faire 9,99 Euro die Versionen für Xbox One und Windows-10-PCs.