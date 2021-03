PM: FOR HONOR - YEAR 5 SEASON 1 ASUNDER MIT IN-GAME-EVENT HEUTE GESTARTET (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 11. März 2021 – Ubisoft® verkündete heute den Start von For Honor Year 5 Season 1 Asunder. For Honor ist für PlayStation®4, Xbox One-Gerätefamilie, Windows PC sowie auf Ubisoft+*, dem Ubisoft-Abonnementdienst, erhältlich. For Honor ist ebenfalls auf PlayStation®5 und Xbox Series X|S durch die Abwärtskompatibilität spielbar.

Der Launch-Trailer zu Season 1 Asunder kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Spieler:innen können ab sofort das zeitlich begrenzte In-Game-Event, die Horkos-Maskerade, erleben. Dieses bietet einen neuen 4v4-Spielmodus namens Karussells des Horkos, in welchem man sich für den Orden des Horkos beweisen kann. Zudem wurde ein kostenloser Event-Pass für die Dauer des Events eingeführt, der über 30 abzuschließende Stufen verfügt.

Der Trailer zum Event kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Zudem bietet Year 5 Season 1 Asunder ein Update für den Wächter, neue Rüstungsvariationen und Waffen, neue In-Game-Events im Laufe der Season, einen Battle Pass und ein Battle Bundle, welches neue Emotes, Effekte, Hinrichtungen, Waffen und vieles mehr beinhaltet.

Zudem bietet das Ubisoft-Affiliate-Programm die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Store 5 % des finalen Einkaufswerts zu verdienen.

* 14,99€ pro Monat. Jederzeit kündbar.

About For Honor

Developed by Ubisoft Montreal in collaboration with other Ubisoft studios,** For Honor offers an engaging campaign and thrilling multiplayer modes. Players embody warriors of the four great factions – the bold Knights, the brutal Vikings, the deadly Samurai and the fearsome Wu Lin – fighting to the death on intense and believable melee battlefields. The Art of Battle, the game’s innovative combat system that puts players in total control of their warriors, allows them to utilize the unique skills and combat style of each hero to vanquish all enemies who stand in their way.

**Associate Ubisoft studios include Quebec, Toronto and Blue Byte. Additional development from Studio Gobo.