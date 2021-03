Monster Hunter - Rise: Gewinnt das Spiel, habt es zu Release [beendet]

Jagd auf den Gewinn

Teaser In zwei Wochen kommt das neue Monsterjäger-Spiel auf den Markt. Ihr habt hier die Chance, den Switch-exklusiven Titel zu gewinnen und müsst dazu nur eine Frage beantworten. Die Jagd ist eröffnet!

Ihr müsst registrierte GamersGlobal-User sein (hier geht's ggf. zur Registrierung).

Der Preis wird an die im GG-Profil angegebene Adresse verschickt! Keine Adresse = Pech gehabt. Der Preis wird nicht von uns versendet, sondern von Nintendo oder einer von Nintendo beauftragten Agentur. Zu diesem Zweck werden wir die Adresse der drei Gewinner (und nur von diesen) weitergeben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch ausdrücklich damit einverstanden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Teilnahmeschluss ist Freitag, der 19.3.2021, um 12:00 Uhr deutscher Zeit.

Auflösung vom 19.3.2021:Das Gewinnspiel ist beendet. Die Auflösung lautet "Seilkäfer", beziehungsweise "Wirebug". Durch die Käfer könnt ihr euch nicht nur an bestimmten Punkten raufziehen, wodurch ich teilweise im wahrsten Sinne "kopfüber" steht, ihr könnt auch spezielle Kampf-Manöver mit ihnen ausführen. Unter allen korrekten Einsendungen haben wir einen Gewinner gezogen,darf in Kürze auf die Jagd gehen.Gewinnspiel vom 12.3.2021:Die erfahrenen Jäger unter euch haben vermutlich schon die Klingen geschärft und ihre portablen Fleischspieße geputzt, um für den Release vonam 26. März 2021 vorbereitet zu sein. Vielleicht habt ihr ja sogar schon die erste Demo gespielt oder wartet sehnlichst darauf, ein paar Monster in der zweiten Testversion zu verkloppen? Doch auch wenn ihr keine Berührungspunkte mit der Reihe hattet, haben wir heute ein spannendes Angebot für euch.In Zusammenarbeit mit Nintendo Deutschland können wir drei physische Kopien von Monster Hunter - Rise unter euch verlosen. Doch natürlich verschenken wir die nicht einfach so, wie bei einer guten Jagd müsst ihr etwas für eure Beute tun – eine Frage beantworten! Aber keine Sorge, wenn ihr keine Monster-Hunter-Profis seid. Mit etwas Spuren lesen findet ihr die richtige Antwort entweder auf GamersGlobal oder dem YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland Nun aber die Augen gespitzt und die Spurenleserbrille aufgesetzt. Was wir von euch wissen wollen ist folgendes: In Monster Hunter - Rise gibt es eine zentrale neue Mechanik, die nicht nur die Fortbewegung massiv auf den Kopf stellt, sondern euch auch im Kampf hilft. Welche Funktion meinen wir?Schickt eure Antwort mit dem Betreff "Monster Hunter - Rise" und einem Link zu eurem Userprofil anDie Teilnahmeregeln:Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!