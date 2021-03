PM: Spieleenthüllungen und mehr: SQUARE ENIX PRESENTS debütiert am 18. März! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr seid doch sicher ganz erpicht darauf, ein paar Neuigkeiten zu euren Lieblingsspielen von Square Enix zu hören? Wir freuen uns, das Debüt eines brandneuen digitalen Events ankündigen zu dürfen, und der heißt (dramatische Pause)… SQUARE ENIX PRESENTS!

In unserer Auftaktsendung liefern wir euch News und Updates zu einigen der aufregendsten kommenden Square Enix-Titel - und dazu gehört auch die Weltpremiere des nächsten Spiels der Life is Strange-Reihe!

Hier erfahrt ihr mehr über die Sendung - zum Beispiel auch, wir ihr sie ansehen könnt und was alles zur Sprache kommen wird.

SQUARE ENIX PRESENTS ist ein neues digitales Format, in dem wir das Jahr hindurch Spiele ankündigen, Neuigkeiten verkünden sowie Updates und Previews unserer kommenden Titel liefern werden.

Die erste Sendung wird in einer Woche stattfinden - am 18. März um 19 Uhr MEZ. Ihr könnt sie euch in einer Reihe von Sprachen einschließlich Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch auf einer eigenen Sendungs-Website ansehen, aber auch auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen.

Leider nicht - es handelt sich um das Verb "presents". wir zeigen euch also was und feiern nicht euren Geburtstag oder so.

Allerdings: Mit etwas Glück könnte es da schon ein, zwei Give-Aways geben…

Die Debütsendung wird ungefähr 40 Minuten lang dauern, und hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack darauf, was alles Thema der Sendung sein wird:

Life is Strange - Schaltet ein für die Weltpremiere des nächsten Spiels in dieser preisgekrönten Reihe. Ihr werdet einen neuen Protagonisten mit einer faszinierenden neuen Kraft kennenlernen.

OUTRIDERS - Werft einen frischen Blick auf den kommenden RPG-Shooter, noch bevor er am 1. April erscheint. Natürlich nur, wenn ihr so lange die großartige Demo beiseitelegen könnt.

BALAN WONDERWORLD - Erfahrt noch mehr über diesen schrägen und wundervollen Plattformer, der am 26. März veröffentlicht wird. Das ist ja schon diesen Monat!

Tomb Raider - Die Feiern zum 25. Geburtstag der Reihe werden bei SQUARE ENIX PRESENTS fortgesetzt!

Marvel’s Avengers - Schlagt euch auf die Seite der mächtigsten Helden der Erde und bekommt einen exklusiven Blick auf die neuesten Erweiterungen dieses Zeit und Raum übergreifenden Abenteuers.

Just Cause Mobile - Die feurigste aller Spieleserien wird mobil - und ihr bekommt die Action zu Gesicht. Was ihr erwarten dürft? Explosionen, Explosionen und vielleicht noch ein paar Explosionen.

Neue Mobilspiel-Ankündigungen - Noch mehr mobiles Chaos erwartet euch vom preisgekrönten Studio Square Enix Montreal.

TAITO-Showcase - Werft einen Blick auf ein paar köstliche Spiele des Square Enix-Schwesterunternehmens TAITO.

Seid gespannt und stellt sicher, dass ihr uns auf allen sozialen Kanälen im Blick habt:

Und wie wäre es, vor der Sendung schon mal die offiziellen Square Enix-Kanäle auf Twitch und YouTube zu abonnieren?

Square Enix Twitch

Wir sehen uns am 18. März!