Century - Age of Ashes: Beta des Drachenkampf-Titels startet im März

PC

Entwickler Playwing hat das Datum für eine neue Closed-Beta-Phase von Century - Age of Ashes bekannt gegeben. In dem Multiplayer-Titel fechtet ihr als Drachenreiter Luftkämpfe aus. Dabei habt ihr die Wahl aus drei Klassen und diversen Spielmodi.

Die Closed Beta wird vom 12. bis 21. März 2021 stattfinden und enthält neue Matchmaking-Funktionen und zusätzliche Modi wie den Free Flight, in dem ihr ungestört Manöver ausprobieren könnt. Mit dem Feedback aus der Beta soll Century weiter poliert werden, ehe der Free-2-Play-Titel in der ersten Aprilwoche 2021 in den Early Access startet.