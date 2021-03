Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge angekündigt

PC

Mit Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge wurde ein neues Beat 'Em Up mit Leonardo, Raphael, Michaelangelo und Donatello in the Hauptrolle angekündigt. Ganz klassisch müssen sich die vier mutierten Schildkröten gegen Rocksteady, Bebop, Krang und Shredder wehren. Das Gameplay soll sich an Sidescroll-Klassikern wie Teenage Mutant Ninja Turtles - Turtles in Time oder Streets of Rage orientieren. Kein Wunder, schließlich hat der Publisher DotEmu bereits an dem 2020 veröffentlichten Streets of Rage 4 mitgewirkt. Angesetzt ist der Release für den PC, auf Steam könnt ihr das Spiel bereits auf eure Wunschliste setzen. Außerdem wird Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge auf Konsolen erscheinen, welche Plattformen genau gemeint sind, haben die Entwickler noch nicht bekannt gegeben. Auch einen Release-Termin gibt es noch nicht.

In Shredder's Revenge werdet ihr euch durch Manhattan, Coney Island, auf den Dächern von New York und natürlich auch durch die Kanalisation prügeln. Hauptsächlich werden sich euch die Truppen des Foot Clan in den Weg stellen, aber auch Triceraton-Krieger und Rock-Truppen warten auch ein paar Backpfeifen mit Turtle-Power. Ganz Genre-typisch dürft ihr als maximal vier Kröten starke Truppe losprügeln.

Laut den Entwicklern wollte man sich aber nicht nur beim Spielgefühl an Klassikern orientieren, auch die Optik sei stark an die Vergangenheit angelehnt, nicht nur durch den Pixellook. Man habe sich außerdem die Comic-Serie aus den Achtzigern zum Vorbild genommen und die Umgebungen, Animationen und Figuren möglichst nah an der Vorlage gestaltet.

Einen ersten Trailer zu Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder's Revenge findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Zu sehen sind nicht nur Gameplay-Szenen, sondern auch schicke Cartoon-Abschnitte, die einen Flair der 80er-Jahre verbreiten.