Microsoft Flight Simulator: Umfangreiches Sim Update 3 veröffentlicht

PC Xbox X

Der Entwickler Asobo Studio hat das Update 1.14.5.0 für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Da es sich um einen sehr umfangreichen Patch handelt, hat man sich für einen griffigeren Namen entschieden: Sim Update 3. Dieses schraubt unter anderem intensiv am VR-Modus, der im Dezember 2020 nachgereicht wurde und bei einigen Piloten nicht ganz rund läuft und durch springende Anzeigen und Bedienobjekte für einigen Ärger sorgte. Neben diversen Bugfixes haben die Entwickler auch ein paar neue Features für die virtuelle Realität verbaut.

So wird jetzt ein "Keine Tastenbelegung"-Symbol angezeigt, wenn ihr eine Funktion keinem Button zugewiesen habt. Habt ihr die Neuzentrierung der Kamera nicht belegt, könnt ihr gar nicht erst in den VR-Modus wechseln, bevor ihr das getan habt. In den VR-Optionen findet ihr nun auch Einstellungsmöglichkeiten für die HOTAS-Flightsticks. Ganz allgemein könnt ihr das Steuerungsmenü jetzt aus dem VR-Menü heraus aufrufen und zahlreiche Anzeigefehler wurden behoben und optimiert, beispielsweise ist nun ein dunkler Hintergrund hinter den Menüs, wenn ihr sie im Cockpit öffnet. Außerdem sollte VR jetzt auch in Kombination mit HDR funktionieren.

Neben der Optimierung des VR-Modus bringt das Sim Update 3 für den Microsoft Flight Simulator noch einige weitere Fixes und Ergänzungen. Beispielsweise erhaltet ihr eine ganze Reihe von Legacy-Skins aus dem Microsoft Flight Simulator 10 von 2006 und ihr könnt eure Flugzeuge auf der Weltkarte noch weiter anpassen, um sie perfekt an reale Gegebenheiten anzupassen. Da der Flight Simulator bekanntermaßen sehr Hardwarehungrig ist wurde auch weiter an der Performance geschraubt, damit ihr ein möglichst flüssiges Erlebnis habt.

Alle weiteren Verbesserungen und Überarbeitungen, die die Entwickler vorgenommen haben, findet ihr in den Quellen verlinkt.