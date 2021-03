PM: Diese 5 Games erwecken den Abenteurer in euch (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wer von euch hat 2017 das Abenteuer mit Aloy gewagt und die Erde der Zukunft erforscht? Erzählt uns unten in den Kommentaren, wie ihr das preisgekrönte Action-Rollenspiel von Guerilla Games fandet! Vielleicht habt ihr ja noch einen anderen Tipp für Spiele, die man als Horizon Zero Dawn-Spieler unbedingt ausprobieren sollte?

Ihr habt Lust auf Nachschub, und könnt es kaum abwarten, bis Horizon Forbidden West erscheint?

Video abspielen

Wenn euch die Jagd nach den riesigen Maschinen mit Aloy schon gefallen hat, wird euer Herz bestimmt auch bei den XXL-Monster von Monster Hunter World höher schlagen. Hier werdet ihr gleichzeitig zum Jäger und Sammler, denn das Erlegen der meist besonders großen Monster bringt euch allerlei Plunder für eure Item-Sammlung. Glücklicherweise nimmt euch der Schmied den Großteil gerne ab und bastelt daraus eine noch bessere Rüstung und richtig coole Waffen, die so richtig reinhauen.

Habt ihr allein, mit eurem Palico-Kumpel oder Freunden aus der ganzen Welt den Großteil der Monster niedergestreckt, wartet die Erweiterung Iceborne mit einer ähnlich großen Brigade ab Monstern darauf, von euch vernichtet zu werden.

MONSTER HUNTER: WORLD™

Jetzt kaufen €19,99

Video abspielen

Deacon St. John, der Protagonist von Days Gone, ist ein richtiger Bad Boy. Inklusive Militär-Vorgeschichte und Trauma-Problemen. Anstatt eines Reittieres, wie es Aloy und so manch andere Charakter in dieser Liste besitzt, schwingt sich Deacon lieber auf sein Motorrad, um den Problemen zu entkommen – oder sich ihnen entgegenzustellen. Die Suche nach seiner Frau Sarah wäre sicherlich viel einfacher (und langweiliger), würden nicht Freakerhorden durchs Land ziehen und alles niedermähen, was ihnen zu nahe kommt.

Begleitet Deacon auf seiner Reise, helft ihm craften, baut sein Lager aus und versucht, dem Wahnsinn standzuhalten. Wie er das macht und was Deacon als PlayStation-Ikone auszeichnet, lest ihr nächste Woche gesondert auf dem Blog.

Days Gone™ Digital Deluxe Edition

Jetzt kaufen €79,99

Video abspielen

So, wie Aloy irgendwo zwischen Zukunft und Vergangenheit durchs Gras schleicht, könnt ihr euch auch Assassin’s Creed Valhalla vorstellen. Zumindest so ähnlich. Von kindlichen Spielereien bis hin zu gefährlichen Kämpfen und Herausforderungen im zu einem späteren Zeitpunkt haben beide Protagonisten viel erlebt – und ihr ward quasi live dabei!

Eivor, den ihr in AC Valhalla übernehmt, kann ähnlich wie Aloy (und typisch für die Assassin’s Creed-Formel), schleichen oder den direkten Angriff wählen. Außerdem könnt ihr Fallen stellen oder euch aus entsprechendere Entfernung verstecken und einen gezielten Schuss abgeben. Tot? Tot!

Assassin’s Creed Valhalla Ultimate PS4 & PS5

Jetzt kaufen €119,99

Video abspielen

Endlich wieder Maschinen zertrümmern! Was euch in Horizon Zero Dawn Spaß gemacht hat, wird sicher auch in NieR: Automata begeistern. Ihr tauscht Pfeil und Bogen von Aloy in diesem Abenteuer gegen Katana und Laserwaffe ein und schon kann es losgehen. Hier sprühen die Funken, das versprechen wir euch!

Neben der grandiosen musikalischen Untermalung und einer Geschichte mit 26 Enden, glänzt NieR:Automata auch mit dem Gegner-Design. Blech und ein paar Stromkreise können wahrlich lebendig wirken..! Es ist verwunderlich, wie in so manchem Maschinenwesen mehr Leben steckt, als in dem einen oder anderen Menschen.