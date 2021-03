PM: Entdecke Spiele auf Xbox in Deiner bevorzugten Sprache jetzt noch einfacher (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Angebot an guten Spielen auf Xbox ist nahezu grenzenlos. Es ist also verständlich, wenn Du Dich im Vorfeld mit Rezensionen beschäftigst, technische Features nachschlägst oder einfach sicherstellst, dass das Spiel zu Dir und Deinem Spielstil passt. Allerdings sollte sich das nicht wie eine Forschungsarbeit anfühlen, sondern leicht von der Hand gehen. Um Deine Suche in Zukunft noch besser zu unterstützen erscheint ein neues Update für den Microsoft Store auf Xbox-Konsolen und in der Xbox Game Pass-App: Jetzt siehst Du auf den ersten Blick, welche Sprachen ein Spiel unterstützt.

Anhand des neuen Sprachen-Tags erkennst Du noch vor dem Öffnen der Produktdetails, welche Sprachen der Titel unterstützt. Die Sprachunterstützung ist in drei Bereiche aufgeteilt: Benutzeroberfläche, Audio und Untertitel – für insgesamt 27 Sprachen. Hunderte von Spielen sind bereits angepasst, weitere folgen. Nach Deinem Login in den Microsoft Store auf Xbox oder in der Xbox Game Pass-App siehst Du sofort, welche Sprachen unterstützt werden und entscheidest, ob der Titel für Dich relevant ist. Zusätzlich erfährst Du, welche Bereiche im Spiel in der jeweiligen Sprache unterstützt werden und ob die Untertitel, die Synchronisation der Charaktere oder das Bildschirmmenü lokalisiert sind. Deine favorisierte Sprache wird automatisch ganz oben in der Liste angezeigt.

In diesem Jahr folgen weitere Updates, mit Hilfe derer Du noch einfacher Dein nächstes Lieblingsspiel findest. Weitere News zu Updates und allen aktuellen Informationen aus dem Xbox-Kosmos findest Du hier auf Xbox Wire DACH.