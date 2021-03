Frozenheim: City-Builder im Wikinger-Szenario ab Mai

PC

Publisher Hyperstrange und Entwickler Paranoid Interactive haben mit Frozenheim ein weiteres Spiel im aktuellen Trend-Szenario rund um Wikinger angekündigt. Nach dem klassischen Action-Adventure Assassin's Creed - Valhalla (Testnote 9.0 ) und dem aktuellen Survival-Dauerbrenner Valheim (Testnote 8.0) können sich bald auch Aufbaustrategiefans in den rauen Nordlanden herumtreiben.

In Frozenheim errichtet ihr ein Wikingerdorf und versucht, es zu einer wohlhabenden Siedlung auszubauen. Zu euren Aufgaben gehört die Nahrungsversorgung, die Rohstoffbeschaffung sowie der Schutz eurer Mannen vor dem Wetter und umliegenden Feinden. Auch die Exploration soll nicht zu kurz kommen, so werdet ihr eure Trupps sowohl zu Fuß als auch per Schiff zur Ressourcenbeschaffung oder auf Raubzüge schicken können. Im Multiplayer-Modus könnt ihr mit anderen Spielern Allianzen eingehen oder diese zum Ziel eurer Angriffe machen. Die Kämpfe sollen in Echtzeit ablaufen und eine taktische Komponente haben. Auch ein Fotomodus wird von den Entwicklern versprochen.

Frozenheim soll ab dem 20. Mai auf Steam zur Verfügung stehen und zunächst für rund sechs Monate im Early Access bleiben. Den Ankündigungstrailer findet ihr direkt unterhalb dieser News.