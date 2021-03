PM: Forza Horizon 4 ist ab sofort auf Steam erhältlich (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Forza Horizon 4 ist ab sofort auch auf Steam verfügbar und Xbox heißt alle Steam-Spieler*innen auf den wunderschönen Straßen Großbritanniens willkommen. Hier wartet bereits eine riesige Community darauf, sich auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC und via Cloudgaming (Beta) dank Xbox Game Pass Ultimate rasante Rennen mit den Neuankömmlingen zu liefern.

Für den Start in das große Forza Festival stehen Dir drei Ausführungen in Standard, Deluxe und Ultimate zu Verfügung, die Dir alle in verschiedenem Ausmaß besondere Erweiterungen und Car Packs bieten. Schnapp Dir eines der Bundles, starte den Motor und begib Dich auf die Straßen Großbritanniens.

Standard Edition Digital Bundle für 69,99 Euro / 69,00 Schweizer Franken:

Deluxe Edition Digital Bundle für 89,99 Euro / 90,00 Schweizer Franken:

Ultimate Edition Digital Bundle für 99,99 Euro / 99,00 Schweizer Franken:

Die Welt von Forza Horizon 4 ist dank der Unterstützung der Community enorm gewachsen. Spielmodi wie The Eliminator und Super7 gesellen sich zu den Erweiterungsinhalten Fortune Island und LEGO Speed Champions sowie zu über 600 verfügbaren Autos. Für noch mehr Spielspaß holst Du Dir das brandneue Hot Wheels Legends Car Pack mit ikonischen Favoriten wie dem 1949 Ford F-5 Dually Custom Hot Rod oder dem 1957 Studebaker Golden Hawk ‘Dream Roadster’.

Schlägt in Dir ein Sammlerherz? Dann schnapp Dir jetzt ein ganz besonders exklusives Auto für Deine Garage! Ab sofort erhältst Du über Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10 PC und Steam den 2019er Porsche 911 GT3RS kostenlos! Dafür musst Du Dich nur in Dein Xbox-Profil einloggen und bis zum 14. März um 19:00 Uhr Forza Horizon 4 spielen. Beim nächsten Login wartet schließlich eine Nachricht in Deinem Postfach und Dein neues Schmuckstück landet automatisch in Deiner Garage.

Du bist neu auf den Straßen von Forza Horizon 4? Dann wirf einen Blick auf den Einsteiger-Leitfaden, der mit Ratschlägen und Tipps von der erfahrenen Forza-Community gefüllt ist. Schließe Dich dank Crossplay mit Deinen Freund*innen dem Konvoi an – egal ob über Xbox-Konsole, Windows 10 PC, via Cloud Gaming (Beta) im Xbox Game Pass Ultimate oder jetzt auch über Steam!

Hole Dir jetzt Forza Horizon 4 bei Steam, werde Teil der Community und schau für die neusten Gaming-News aus dem Forza-Universum regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.