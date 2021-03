Audacity Games: Activision-Urgesteine gründen Atari-2600-Studio

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einer Pressemitteilung wurde die Gründung des Studios Audacity Games bekannt gegeben. Diese neue Spieleschmiede könnte so manch einen durch gleich zwei Besonderheiten aufhorchen lassen. Zum einen wurde sie von David Crane, einem der Mitbegründer von Activision, gestartet. Dazu hat er sich mit zwei weiteren Urgesteinen des Entwicklers und Publishers zusammengetan, den Brüdern Garry und Dan Kitchen. Sie waren beide als Game Designer bei Activision beschäftigt.

Die zweite Besonderheit ist, dass sich Audacity Games zunächst voll auf die Entwicklung von Spielen für das Atari 2600 fokussieren will. Richtig gelesen, für die Retro-Konsole von 1980.

Durch die steigende Popularität von Retro-Videospielen haben wir eine Chance gesehen, neue Titel für die immer noch populären Systeme zu entwickeln. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, wieder Spiele für die Plattformen zu designen, die beim Start unserer Karrieren geholfen haben.

So Garry Kitchen. Je länger die Firma existiere, umso mehr Retro-Systeme wolle man ins Portfolio aufnehmen.

Laut David Crane wurde man bereits lange Jahre von Fans gefragt, ob man nicht neue Spiele für die alten Konsolen entwickeln könne und nun wolle man dieser Bitte nachkommen. Die Retro-Systeme gehören ohnehin zu seinen Favoriten.

Abgesehen von ihrer Expertise in der Anfangszeit der Videospiele haben die Entwickler aber auch aktuelle Erfahrungen mit der Retro-Entwicklung vorzuweisen. So arbeitet Dan Kitchen aktuell sogar an zwei Titeln für das Atari 2600: Dan Kitchen's Gold Rush und Bon Voyage!. Ob die beiden Spiele ab sofort unter der Flagge von Audacity Games weiterentwickelt werden ist noch nicht klar. Allerdings wäre die Aufnahme der beiden Spiele in das Portfolio des frisch gegründeten Studios nur logisch, so hätte man gleich zwei Pferde im Stall, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Solltet ihr keinen Atari 2600 mehr besitzen, dann müsst ihr aber nicht verzagen: Wie Garry Kitchen via Twitter bestätigt hat, wird es von jedem Spiele eine digitale Version geben, die ihr mit einem Emulator spielen dürft.