PM: WATCH DOGS: LEGION ONLINE-MODUS AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Düsseldorf, 9. März 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass der Online-Modus von Watch Dogs: Legion ab sofort für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation®4, PlayStation®5 und Stadia ohne zusätzliche Kosten verfügbar ist. Der Modus wird kurz darauf auch im Epic Games Store und im Ubisoft Store, auf Windows PC sowie auf Ubisoft+*, dem Ubisoft-Abonnementdienst, erscheinen.

Der Online-Modus von Watch Dogs: Legion beinhaltet:

Für alle die den Season Pass besitzen, sind zusätzlich zwei exklusive Missionen ab sofort spielbar:

Am 23. März erscheint mit “Leitwolf“, die erste Tactical Op, die Teamwork und Effizienz erfordert. Weitere Inhalte werden auch nach dem Launch in Form von kostenlosen Updates, inklusive dem Invasion-PvP-Modus, neuen Koop-Missionen, neuen Charakteren und vielem mehr erscheinen.

In Watch Dogs: Legionerlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen UntergrundwiderstandDedSecfür koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllen die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hat. Als Mitglied vonDedSecwerden Spieler gegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müssen sie für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein. Spieler müssen neue Mitglieder für ihrenDedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften.

